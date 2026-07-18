Els Mossos activen el reforç d’estiu amb 1.300 agents més, drons i més pressió contra les armes i els multireincidents
Utilitzaran imatges en directe de drons i de les càmeres personals dels policies per controlar les aglomeracions
Germán González
La seguretat no fa vacances a l’estiu; al contrari, s’intensifica a causa de l’augment del nombre de visitants i de la mobilitat. Amb aquesta premissa, els Mossos d’Esquadra han dissenyat el seu pla d’estiu, amb una estratègia de protecció de la ciutadania i de lluita contra la multireincidència i les armes blanques a la via pública.
Per fer-ho, compten amb 1.300 nous agents que s’incorporaran en pràctiques a principis d’agost i que seran destinats a les unitats de seguretat ciutadana. Es tracta de la promoció més nombrosa d’agents sortits de l’Escola de Policia dels darrers tres anys, ja que el 2025 van ser 733 agents i el 2024, uns 850. D’aquesta manera, la policia catalana arribarà a gairebé 21.000 efectius, la xifra més alta fins ara. La previsió és que l’any 2030 la plantilla sigui de 25.000 agents.
«La distribució operativa d’aquests nous efectius es farà en funció de les necessitats territorials de cada comissaria del cos, tot i que la intenció és que facin tasques de seguretat ciutadana», ha explicat a El Periódico el comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos d’Esquadra.
En el marc d’aquest reforç, la policia destinarà 800.000 euros al pagament d’hores extres dels agents. «Són mesures que impliquen un reforç important de l’àmbit de la seguretat ciutadana a tot Catalunya», subratlla el comissari.
Novetats del pla
Entre les novetats del pla d’estiu, el comissari Boneta ha remarcat que als centres de comandament policial s’hi incorporarà la transmissió de les imatges captades pels drons i per les càmeres de seguretat unipersonals que porten els agents. «Podrem tenir en directe actuacions que es duen a terme al carrer», ha assenyalat el comissari. Aquesta tecnologia es va estrenar durant la visita del papa Lleó XIV a principis de juny per garantir la seguretat durant els dies que va ser a Catalunya.
David Boneta també ha destacat que el pla d’estiu «és molt transversal», ja que implica diverses unitats dels Mossos, però també es coordina amb les policies locals i amb efectius de seguretat privada, principalment en zones d’oci, per millorar la prevenció.
Canvi d’hàbits
El comissari també ha afegit que aquesta estratègia de seguretat s’adapta als canvis en els hàbits turístics de la ciutadania. Abans, la majoria de persones que feien vacances es concentraven al litoral, però ara moltes opten per destinacions d’interior i de muntanya. Per això, la distribució d’agents es fa arreu del territori per reforçar les tasques preventives, tant al litoral com al Pirineu.
A més, els Mossos reforçaran la vigilància en «punts sensibles», com ara estacions de transport, nusos de comunicació, festivals de música o espais d’oci, com les festes majors. A tots els llocs on es puguin produir aglomeracions, la policia activarà unitats especials, com la de drons. El comissari ha destacat que aquestes aeronaus són «una eina eficaç que ja forma part de la capacitat operativa quan es preparen dispositius», ja que permeten controlar concentracions de persones des de l’aire.
Juntament amb aquests dispositius, també hi haurà agents de paisà i unitats d’ordre públic, com l’ARRO o la Brigada Mòbil, que s’ubicaran en punts on s’esperen grans concentracions de gent, com localitats de la Costa Brava, Barcelona o el litoral tarragoní. Aquests agents han de tenir un efecte dissuasiu davant comportaments incívics, però també davant la presència de delinqüents que aprofiten aquestes aglomeracions per delinquir, principalment mitjançant furts i robatoris.
Els Mossos també han detectat la presència de més delinqüents que es desplacen a Catalunya coincidint amb l’època estival. «Els turistes són un objectiu», assenyala Boneta, que afegeix que el visitant «ve aquí, es relaxa, està amb la família i redueix l’autoprotecció que manté als seus llocs de residència».
Per això, és fonamental la presència d’agents de paisà que puguin detectar i detenir aquests criminals in fraganti. El comissari Boneta també ha remarcat que els dispositius Kanpai i Daga, contra la multireincidència i les armes, respectivament, s’intensificaran durant els mesos d’estiu i s’estendran a tot el territori català. «Portem 330 dispositius Kanpai (des de fa un any i mig) i ara en farem més, perquè hi ha més activitat als carrers», ha destacat.
Més investigació
Els Mossos també reforçaran unitats específiques, com les d’investigació, per intentar desarticular les xarxes organitzades que compren i distribueixen productes falsificats que després arriben als venedors ambulants presents en moltes zones turístiques.
A més, també hi haurà més agents de la Divisió de Trànsit, tenint en compte el fort increment de la mobilitat a les carreteres coincidint amb els desplaçaments per vacances.
En aquest sentit, els Mossos mantindran el dispositiu Kanpai Pista, posat en marxa a principis d’any per combatre els lladres a l’AP-7 i incrementar «la percepció de seguretat» dels visitants que circulin per aquesta via, segons el comissari. Els agents estaran atents tant a aquests delictes com als comportaments de risc dels conductors que poden provocar accidents mortals.
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