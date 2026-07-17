Atac viral a Barcelona
Tres detinguts i dos investigats a Catalunya pel repte viral 'happy slapping': agressions aleatòries i difoses a les xarxes
Els agents buscarien un sisè implicat en aquests atacs en grup
Germán González
Agents de la Unitat d’Investigació de l’Eixample dels Mossos d’Esquadra han detingut tres homes, d’entre 18 i 22 anys, com a presumptes autors d’un mínim de sis agressions comeses a Barcelona durant la matinada del 5 de juliol de manera aleatòria. Els agents també investiguen penalment dos sospitosos més per la seva presumpta participació en els fets i tenen activa una ordre de recerca i captura contra un sisè implicat.
Estan acusats de diversos delictes contra la integritat moral i de lesions lleus. Els agents sospiten que els acusats podrien estar realitzant el conegut repte viral denominat happy slapping, que consisteix a gravar agressions per obtenir repercussió a internet.
La investigació va començar després de detectar-se vídeos que s’havien fet virals en diverses xarxes socials en què apareixien un grup de joves que agredia de manera indiscriminada diferents persones a la via pública mentre gravava les accions amb telèfons mòbils. Els fets van tenir lloc en una mateixa nit i va causar molta alarma per la impunitat amb què actuaven els sospitosos, que sempre ho feien en grup.
Els agents van poder identificar diverses víctimes i recollir els seus testimonis. Paral·lelament, l’anàlisi de les imatges, les declaracions de testimonis i la col·laboració ciutadana i de la seguretat privada de l’oci nocturn van permetre identificar els presumptes autors. El 16 de juliol es va establir un dispositiu policial que va culminar amb la detenció de tres dels principals investigats. Un quart implicat va declarar voluntàriament davant els investigadors, un altre està denunciat per aquests fets i un sisè continua pendent de localització, amb una ordre policial de detenció vigent.
Els Mossos indiquen que els sospitosos, que són veïns de diverses localitats del Vallès Oriental, van cometre sis agressions, algunes de les quals van causar lesions lleus a les víctimes. Els investigadors consideren que l’objectiu dels autors era gravar les escenes i difondre-les públicament per obtenir notorietat i impacte a les xarxes socials.
Els investigadors han pogut acreditar diverses agressions, però tenen constància que hi ha més víctimes que encara no han denunciat els fets. En aquest sentit, els Mossos d’Esquadra fan una crida a totes aquelles persones que hagin sigut víctimes d’alguna agressió aquella matinada o que es reconeguin en les imatges difoses a les xarxes socials perquè contactin amb la policia. La denúncia de les víctimes resulta fonamental per acreditar tots els fets i garantir una resposta judicial adequada.
La policia recorda que l’enregistrament i difusió d’agressions no només comporta responsabilitats penals pels actes violents comesos, sinó també per la vulneració de la dignitat i la integritat moral de les víctimes.
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