Judici per agressió sexual a València
"Si la meva parella m’hagués explicat que el propietari l’estava violant mentre jo treballava, aquest judici seria per una altra cosa"
La Fiscalia i l’acusació particular demanen 10 anys de presó, 12 d’allunyament i 6 de llibertat vigilada per a un home acusat de violar "set o vuit vegades" la seva llogatera a Nàquera
Teresa Domínguez
Deu anys de presó i gairebé 52.000 euros d’indemnització. És la pena a què s’enfronta un home acusat d’haver violat de manera continuada una dona a qui tenia subllogada una habitació al pis que tenia arrendat a Nàquera i que aquest dijous, 16 de juliol, ha sigut jutjat a la secció quarta de l’Audiència de València. L’acusat, que no ha volgut pactar un acord de conformitat, ha negat els fets i s’ha confessat puter, ja que, per negar les agressions sexuals, ha afirmat que "és clar que hi va haver relacions sexuals, però van ser consentides i pagades. Però si la tractava com una reina!", ha arribat a argumentar amb vehemència.
El presumpte agressor sexual fins i tot ha mantingut, com la resta dels testimonis de la seva defensa –tots ells "amics de tota la vida de l’acusat", han remarcat diverses vegades–, que la dona es prostituïa i que ell li pagava en mà "70 o 80 euros" a la parella de la víctima per aquests "serveis". Això sí, que "no li permetia" que "portés altres homes a casa meva en la meva absència, a casa meva no volia que es fes això".
"Treu els peus de l’estrada!"
Els fets, tal com ha declarat la víctima, protegida per una porta a tall de mampara per no haver "de veure-li la cara a aquesta persona", van tenir lloc entre el juny i el setembre del 2021, quan ella i la seva parella van entrar a viure al pis llogat per l’ara enjudiciat perquè deixessin de fer-ho en una caravana que els havia cedit temporalment un amic de l’acusat. "Hi va haver una relació consentida, però totes les altres, no", ha repetit diverses vegades, amb la veu entretallada pel plor. "La primera vegada, va ser consentida, a les següents va venir a buscar-me i jo li vaig dir que no, però ell va seguir. Amenaçant-me...". En aquest punt, l’acusat la va interrompre iradament: "Com pot ser que digui això! Si vivia com una reina...".
El president de la sala, el magistrat Pedro Castellano, va haver de fer-lo callar en sec i advertir-li que, si tornava a perdre el respecte o a interrompre, acabaria per fer-lo fora del seu propi judici. "I tregui els peus de l’estrada!", li va haver de retreure.
La víctima va prosseguir relatant que, en aquesta ocasió, "em va colpejar a l’abdomen i vaig estar sagnant. Una setmana després, al sortir de la dutxa, em va agafar dels cabells i jo li vaig dir que no, però ell va seguir" fins a consumar l’agressió sexual. I en una altra ocasió "fins i tot em va llançar whisky a les meves parts", va desgranar amb la veu novament entretallada. "Jo li deia que no, i ell seguia", va insistir.
"No volia tornar a recordar això"
A preguntes de la fiscal, va explicar que a la seva parella no li va dir el que estava passant, aquestes agressions sexuals –"set o vuit", va estimar– que es produïen "quan el meu marit estava treballant i no hi havia ningú més a casa" perquè "si l’hi hagués explicat, no sé què hauria passat: una vegada van discutir i aquest senyor li va posar un ganivet al coll". Per aquesta raó, va dir, va guardar silenci fins que "ens va fer fora al carrer, al setembre".
El magistrat li va preguntar per diverses qüestions, entre les quals, per què no s’havia presentat en les convocatòries anteriors del judici. "Ho he passat molt malament i no volia tornar a recordar això", va dir entre sanglots, "jo ja no volia saber res d’aquesta persona", va concloure.
El següent a declarar va ser la seva parella sentimental, que va negar les afirmacions de la defensa que la seva companya exercís la prostitució. "Que si va treballar en un club? Sí, però d’això fa 13 o 14 anys. I què té a veure això ara?", li va retreure a l’advocat de l’acusat.
"M’ho va explicar plorant"
La parella de la dona va coincidir amb ella en l’exposició dels fets i va dir que "em va explicar que quan jo estava treballant, ell l’havia forçat a mantenir relacions sexuals. M’ho va explicar quan ja érem a casa dels meus pares, a València. Jo la veia malament i li vaig preguntar què li passava. M’ho va explicar plorant. Que una vegada va ser sortint de la dutxa, d’altres al sofà,...".
El testimoni va acabar confessant que entenia que ella hagués callat fins a estar lluny del presumpte agressor sexual, perquè "si m’ho hagués dit abans, quan encara érem al pis, l’hauria matat jo a ell, o ell a mi. Si m’ho hagués dit llavors, el judici d’avui seria per una altra cosa...".
"Però si li he comprat de tot"
L’acusat, per la seva banda, va negar tots els fets i va insistir que "vaig pagar per sexe" i que els diners l’hi donava en mà a la parella. I va tornar a la càrrega: "Jo he tingut sexe amb ella, però consentit. Vivia com una reina. Li he comprat de tot", va justificar. Els seus testimonis van anar més lluny, afirmant diverses vegades que la dona es prostituïa, una cosa que, òbviament, no hauria alterat l’existència de les violacions. Tot i així, davant la insistència de tots dos, el magistrat els va preguntar que com ho sabien, una d’elles va acabar confessant que eren simples "rumors al poble" i un altre, que ho sabia "perquè en tinc constància jo, es deia que anava amb nois del poble a canvi de droga". És a dir, enraonies.
Va ser el magistrat qui li va preguntar també per una de les contradiccions de la seva versió. "Per què, si els va fer fora del pis al setembre, com diu, perquè li devien a vostè els diners del lloguer de diversos mesos, li pagava vostè igualment aquests, com diu vostè, serveis? Podia haver compensat la mensualitat amb sexe?". "Podia...", va admetre, "però ell deia que no podia barrejar una cosa amb l’altra", va respondre l’acusat, després de tornar que el deute ascendia a "cinc mesos d’impagament". Segons l’acusat, ell pagava a l’amo del pis "400 o 425 euros", i després cobrava "200 euros" a la víctima i a la seva parella, que a més "compraven el menjar", per l’ús d’una habitació i zones comunes.
L’informe de les metges forenses
La fiscal i l’acusació particular, exercida per la lletrada Mari Paz Estevan en nom de la víctima, sol·liciten per a l’acusat 10 anys de presó, 6 més de llibertat vigilada i 12 d’allunyament, així com una indemnització de gairebé 52.000 euros: 4.000 per les lesions causades, 2.900 per les seqüeles i 45.000 pel dany moral.
El seu advocat, per contra, que fins i tot va criticar amb duresa l’informe de les metges forenses de l’Institut de Medicina Legal que van donar credibilitat absoluta a la dona i van certificar que el seu estat de xoc posttraumàtic és compatible amb el seu relat, que van acreditar com coherent i compatible amb els fets, ha demanat l’absolució.
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Aquestes són les 5 carreres universitàries amb els sous més alts tres anys després de graduar-se
- La princesa Elionor i la infanta Sofia visiten les ruïnes d'Empúries a l'Escala
- El Parlament demana a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes abans que acabi l'any 2028
- Aliança Catalana, amb una candidata amb passat a Junts i un regidor de Siurana, s'afegeix al guió de les municipals a Castelló
- Té 27 anys i viu en un poble de només nou habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Un militar figuerenc va iniciar la Guerra Civil espanyola el 16 de juliol de 1936
- La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu