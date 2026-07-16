Condemna de 10 anys
El pederasta de La Salle Bonanova ingressa a la presó de Brians 2 sis anys i mig després de la denúncia
Víctor Planas trepitja la cel·la sis anys i mig després de la denúncia d’agressió sexual a un exalumne
Guillem Sánchez
El pederasta Víctor Planas (Barcelona, 1973), exprofessor de l’escola de La Salle Bonanova de Barcelona i de l’Escola Viaró de Sant Cugat, ha ingressat finalment a la presó aquest dilluns 13 de juliol. Segons les fonts consultades per El Periódico -diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ-, Planas es va presentar a primera hora del matí al Centre Penitenciari de Brians 2, que compta amb un mòdul específic per a agressors sexuals, per començar a complir la condemna per agredir sexualment un exalumne de La Salle Bonanova. El Tribunal Suprem havia ratificat la sentència de 10 anys de presó recentment. Planas, que també té una altra causa oberta per abusos sexuals a un altre menor del Viaró de Sant Cugat del Vallès, trepitja la cel·la més de sis anys i mig després de la primera denúncia.
Planas, a més de complir una dècada de tancament, haurà d’estar sis anys en llibertat vigilada, no podrà acostar-se a la víctima –ni contactar amb ella– durant 15 anys i haurà de pagar-li 40.000 euros en concepte d’indemnització.
Planas tenia accés absolut al nen: era el seu professor, el seu entrenador, vigilava l’hora del pati i era parella de la seva mare
Planas va seduir la mare del noi, amb qui va començar una relació sentimental, i, entre el 2010 i el 2012, de "manera continuada", va agredir sexualment el menor d’11 anys sobre el qual tenia un poder gairebé absolut. Planas, en convertir-se en parella de la seva mare, compartia domicili amb la seva víctima, era professor de la seva escola, era el seu entrenador de futbol i també era vigilant en l’hora de l’esbarjo escolar.
Gràcies a aquest poder, la sentència remarca que Planas va aconseguir que la víctima depengués "emocionalment" d’ell. Si el noi es resistia als seus abusos, Planas s’enfadava amb ell: "El mirava de forma agressiva, no li parlava o fins i tot l’apartava dels entrenaments (de futbol)". Aquesta conducta va provocar que el menor sentís por constant "del seu rebuig". Generant aquest clima, Planas va poder dominar-lo per agredir-lo sexualment als vestidors de l’escola –dels quals tenia les claus–, al seu domicili o durant sortides vacacionals. El 2020, la víctima, quan ja havia complert els 20 anys, va denunciar el seu padrastre.
"Planas era un noi maquíssim"
Planas també va ser alumne de La Salle Bonanova de Barcelona, un centre històric de la part alta de la ciutat que té més de mil alumnes. Fill d’una família de Sant Gervasi, i obsessionat amb el futbol, un excompany de classe que va cursar l’EGB juntament amb ell en la dècada dels 80 el recorda com "un bon noi" que no es ficava en embolics, "un nen maquíssim". Quan El Periódico va publicar que havia sigut denunciat per abusar sexualment de dos menors al seu càrrec, la notícia va deixar bocabadats els seus antics amics. "Continuem sense poder creure que hagi pogut fer això. No sé en quin moment es va convertir en algú capaç de fer mal a un menor", insisteix aquest excompany en declaracions a El Periódico.
En diaris personals Planas admet sense embuts les pulsions pedòfiles que sent cap als menors
Al final de la seva etapa escolar a La Salle, Planas va començar a exercir d’entrenador dels més petits al Club Esportiu Bonanova, una entitat annexa a l’escola, i d’aquesta manera va continuar vinculat a l’escola. A principis del 2000, a punt de complir els 30 i gràcies a la seva intensa vocació futbolística, va començar a dirigir el Club.
Acomiadat de Viaró per sospites
A la universitat, Planas va triar la carrera de Magisteri i, després d’una etapa de mestre a l’Escola Viaró Global School de Sant Cugat (de l’Opus Dei), va obtenir una plaça de docent a La Salle, una escola on ja manava a la seva secció de futbol. De l’Escola Viaró no havia marxat voluntàriament. Després de les denúncies, El Periódico va descobrir que Planas havia sigut acomiadat per sospites de pederàstia. Però a La Salle va seguir en contacte amb menors.
"Si volies jugar a futbol, havies d’anar a parlar al despatx del Víctor", van explicar exalumnes de La Salle contactats per El Periódico a la tardor del 2020, quan el diari va destapar que Planas estava sent investigat pels Mossos d’Esquadra.
14 anys pels abusos del Viaró
Els abusos sexuals de Planas a l’exalumne de l’escola Viaró seran jutjats pròximament. Planas acudirà a l’Audiència de Barcelona en un furgó policial traslladat des de la cel·la de Brians 2. L’advocada Cristina Serra Viu, que representa la víctima d’aquest centre de Sant Cugat, sol·licita 14 anys de presó per aquests abusos."Els fets són molt greus i mereixen una resposta contundent", remarquen des del seu despatx a El Periódico. La fiscalia, per la seva banda, demana 10 anys de presó contra Planas.
Aquests delictes van succeir suposadament el 2003, abans que els de La Salle, quan la víctima del Viaró tenia 13 anys. El pederasta es va acostar al menor de Sant Cugat oferint-se a fitxar-lo per a l’equip de futbol de La Salle que ja entrenava. Fill de pares divorciats, Planas es va guanyar la confiança de la seva mare i va mirar de substituir la figura paterna. Una estratègia que li va permetre emportar-se el menor al pis de la ronda del General Mitre on residia. Allà van començar els abusos sexuals. Si la víctima es resistia, el professor s’enfadava i el ‘castigava’ deixant de parlar-li durant dies.
Segons la denúncia d’aquest exalumne, que va obrir una causa judicial que encara no està tancada, Planas se’l va emportar també de viatge en dues ocasions: 15 dies a Romania i a una residència de La Salle.
Un portaveu del Viaró va manifestar a El Periódico el 2020 que l’escola no va tenir coneixement dels abusos de Planas tot i que sí que va arribar a saber que Planas s’emportava el menor a la seva casa de Barcelona. Per aquest motiu, sempre segons aquest portaveu, Planas va ser acomiadat del Viaró. Va ser llavors, amb 33 anys, quan va començar a treballar de docent a la Salle.
Al cap del pederasta
Els Mossos d’Esquadra van investigar durant la fase d’instrucció d’una de les causes diàries de Planas que van aportar persones del seu entorn després del seu arrest. Eren llibretes manuscrites en les quals Planas se sincera i parla obertament de la seva condició de pederasta. El Periódico va publicar part del seu contingut el novembre del 2021.
En aquests diaris personals Planas admet sense embuts les pulsions pedòfiles que sent cap als menors. Fins i tot distingeix entre nens a qui diu estimar i menors que únicament desitja sexualment. Utilitza expressions per descriure l’excitació que sent per alguns que El Periódico va considerar impublicables.
Planas també relata en els seus escrits com resulta de difícil relacionar-se amb dones adultes. "És un turment interior amb qui convisc des de sempre, i val més canviar a temps (és possible canviar? –es pregunta–) o ser un desgraciat de per vida", detalla en un passatge. En reflexions com aquesta sembla plantejar-se la possibilitat de demanar ajuda professional per reconduir la seva inclinació pedòfila. Actualment, hi ha plataformes com Prevensi que ofereixen teràpia especialitzada a persones que pateixen aquesta desviació amb l’objectiu d’evitar que acabin causant un mal irreparable a menors d’edat.
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