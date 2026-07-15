A Benetússer
Es desploma un edifici de tres plantes a València
Els veïns van ser desallotjats a temps, per la qual cosa no s’han de lamentar víctimes
Tot apunta que el començament d’unes obres a la parcel·la del costat han causat el col·lapse
Lucía Prieto | Ada Dasí
Un edifici de tres plantes s’ha desplomat aquest dimarts a la nit a Benetússer. Segons ha pogut saber Levante-EMV, els veïns han sigut desallotjats a temps, per la qual cosa no s’han de lamentar víctimes.
Tal com expliquen els veïns, l’edifici ha començat a caure des del primer pis i, en qüestió de segons, s’ha ensorrat sobre si mateix. Es tracta d’una finca de tres altures situada a la plaça 25 d’abril cantonada amb el carrer Pintor Sorolla, molt pròxima a la sortida del túnel d’Alfafar.
L’avís ha entrat a les 22.01 per sorolls i esquerdes i s’han mobilitzat dues dotacions de bombers de Torrent i Catarroja, segons el sergent de Torrent, oficial i inspector en cap del Consorci. També s’han desplaçat fins al lloc efectius de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Benetússer.
Fonts de Bombers asseguren que a l’arribada de les primeres dotacions, els veïns ja havien evacuat la finca per si mateixos. Ha sigut al cap de pocs minuts d’establir un perímetre de seguretat quan l’edifici ha col·lapsat. Els bombers han desallotjat també els veïns de la finca limítrofa per precaució, a l’espera de ser revisada per tècnics municipals de Benetússer, i informen que estan en coordinació amb les autoritats municipals i les empreses subministradores de llum, gas i altres serveis.
Els veïns han desallotjat la finca després de detectar esquerdes i sorolls fora del comú a causa d’una nova construcció que s’està construint al costat. L’excavació del forat de la nova obra hauria afectat la finca i, per aquesta raó, es va procedir a desallotjar tots els habitatges abans de col·lapsar. L’edifici es trobava habitat als pisos superiors i tenia un baix en desús.
"Amb el posat"
"Ens hem quedat amb el que duia posat", explica Darwin, el veí del tercer pis de la finca esfondrada a Benetússer, que agraeix profundament que el deixessin sortir de la feina dues hores abans pel partit d’Espanya. "Si arribo a les deu de la nit no hauria pogut salvar la meva família", assenyala compungit. I és que va ser ell qui es va adonar d’unes esquerdes a la paret del passadís i un soroll que no era normal. De seguida, va indicar als seus tres fills, dos adolescents i una nena de vuit anys, que sortissin de la casa. Només li va donar temps a agafar una motxilla amb la seva documentació. Mentre baixaven per l’escala, va avisar els veïns del segon i el primer i quan ja estaven al carrer, la finca es va esfondrar 20 minuts després. Darwin feia vuit anys que vivia de lloguer en aquesta finca de Benetússer, i "mai havia passat res". "Ha sigut ara, quan han començat a excavar al solar", explica. Com comenta, l’Ajuntament està buscant-li un recurs habitacional perquè ell i la seva família ho han perdut tot.
Rafa del Río, regidor de l’Ajuntament de Benetússer, assegura que s’ha proporcionat habitació en un hotel per a aquesta família que ha perdut casa seva en qüestió de minuts. De la mateixa manera, s’està gestionant plaça a la residència de Benetússer per a una veïna en cadira de rodes. El regidor afirma que el consistori està treballant per proporcionar solucions per als qui ho necessitin.
Perd el seu cotxe a la dana i el del seu fill en l’ensorrament
Diversos veïns de Benetússer han sigut també afectats per l’ensorrament de la finca al tenir els cotxes aparcats a la zona on ha caigut. Sense temps a reaccionar, són diversos els vehicles que han quedat sepultats entre la runa. És el cas d’una veïna que ja va perdre el seu cotxe a la dana i ara és el del seu fill el que s’ha vist afectat per aquest incident.
La delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé, ha volgut expressar el seu ànim a les famílies afectades a les xarxes socials i afirma que es troba en contacte amb l’alcaldessa de la localitat, Eva Sanz.
- Viu en un camió camperitzat de 12 metres quadrats ('amb garatge per a moto inclòs') i no paga hipoteca, aigua ni llum
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- La Policia desarticula una organització criminal que s'havia apropiat 140 MEUR amb fraus informàtics
- La Tramuntana Trail, la cursa amb final dins un supermercat que vol triplicar els seus participants aquest 2026
- El Castell de Sant Ferran de Figueres amplia l’oferta nocturna i diürna d’estiu i millora l’accés a les cisternes
- El refugi de Sergio Dalma a l'Empordà: una casa tradicional construïda en un poble de 130 habitants que forma part del triangle dalinià
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- Entitats socials alerten que l'Ajuntament de Figueres posa traves per empadronar-se