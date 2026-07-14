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Dos ferits per banya de toro en l’últim encierro dels Sanfermines 2026
Es tracta d'un jove de 18 anys de Pamplona i d'un home de 46 de Yunquera de Henares, Guadalajara
EFE
Un jove de 18 anys de Pamplona i un home de 46 de Yunquera de Henares (Guadalajara) són els dos corredors que han resultat ferits per cornada en l’últim encierro dels Sanfermines 2026, que ha estat molt perillós i accidentat amb bous de Jandilla.
Segons el comunicat mèdic facilitat pel Govern de Navarra, deu corredors estan sent atesos a l’Hospital Universitari de Navarra, nou homes i una dona.
Entre els ferits hi ha J.T.G., de Yunquera de Henares, de 46 anys, que ha patit una cornada al tòrax al tram de Telefónica. El seu pronòstic és reservat.
En procés de valoració es troba A.M.A., un jove de Pamplona de 18 anys que ha patit una cornada a la cuixa al tram de l’Ajuntament.
Fins a l’hospital ha estat traslladat des de la baixada de Javier A.D.B., de Móstoles (Madrid), de 33 anys, amb un traumatisme al genoll esquerre, i des de l’Ajuntament O.R.C., de Valencina de la Concepción (Sevilla), de 52 anys, amb un traumatisme cranioencefàlic occipital, una contusió costal i un traumatisme lleu.
A.M.G., navarrès de 28 anys, ha patit una luxació a l’espatlla esquerra al tram de Santo Domingo, i J.V.P., de 49 anys i de Burjassot (València), ha estat traslladat des de Duque de Ahumada amb un traumatisme cranioencefàlic, un síncope i una fractura de canell.
Des d’Estafeta ha estat evacuat a l’hospital A.V.G., de 18 anys i d’Ayegui (Navarra), amb un traumatisme costal i diverses erosions, i des de Mercaderes, O.S.M., de 32 anys, amb una contusió lumbar.
A més, han estat atesos M.H.O., de 86 anys, de Halesowen (Regne Unit), per ferides a la mà dreta, la cella esquerra i el colze esquerre produïdes a la plaça de toros, i E.R.G., una dona de 53 anys de l’Alcora (Castelló), que ha patit un traumatisme amb deformitat al colze dret, del qual ha estat atesa en un primer moment a la baixada del Labrit.
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