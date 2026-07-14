Multes
La DGT multa amb 500 euros i retira fins a sis punts per fer aquest gest tan habitual (i perillós) a les carreteres aquest estiu
La mesura coincideix amb els avisos de l'AEMET, que preveu diverses onades de calor
La DGT reforça aquest estiu la prevenció dels incendis forestals amb sancions més dures per a les persones que llancin burilles o altres objectes potencialment perillosos per la finestreta del vehicle. La infracció pot comportar una multa de 500 euros i la retirada de fins a sis punts del permís de conduir.
La mesura no està enfocada únicament a millorar directament la seguretat a les carreteres, sinó que pretén evitar comportaments que poden desencadenar incendis descontrolats en zones rurals i posar en perill tant el medi ambient com la vida de moltes persones.
La mesura coincideix amb els avisos de l'AEMET, que preveu diverses onades de calor durant l'estiu. Aquests episodis poden provocar una reducció important de la humitat en diferents zones d'Espanya i, en conseqüència, un augment significatiu del risc d'incendi.
Tot i que llançar una burilla des d'un vehicle no es considera una causa intencionada d'un foc, la DGT ha decidit endurir les sancions durant els mesos de juliol i agost per reduir les possibilitats que aquesta conducta acabi originant un incendi forestal.
Cartells lluminosos amb el missatge "risc alt d'incendis"
L'organisme també instal·larà cartells lluminosos amb el missatge "risc alt d'incendis" a les zones més sensibles. No obstant això, la prohibició no queda limitada als punts senyalitzats i les autoritats podran sancionar les persones que llancin burilles en qualsevol altre tram de carretera.
La DGT recorda que molts vehicles actuals disposen de cendrers específics per dipositar les burilles durant la conducció. Per aquest motiu, considera especialment greu llançar-les per la finestreta mentre el cotxe circula.
Les sancions tampoc afecten exclusivament els conductors que fumen. La normativa estableix que es podrà penalitzar qualsevol persona que llanci des del vehicle objectes susceptibles de provocar un incendi, encara que no es tracti d'una burilla.
Amb aquesta mesura, la DGT vol evitar incendis i situacions de risc innecessàries durant un estiu marcat per les altes temperatures, protegint tant la seguretat viària com el medi ambient.
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