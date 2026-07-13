Accident a la Fontcalda, Tarragona
La mort d’una nena en una zona de bany natural a Catalunya reobre l’avís: cal vigilar també l’entorn
Rius, basses, embassaments i espais naturals no tenen les mateixes condicions de seguretat que una piscina o una platja vigilada
Mor una nena de 9 anys a les termes de la Fontcalda arran de la caiguda d’una roca mentre es banyava
C. Sebastián
La seguretat en basses, rius i zones de bany naturals no depèn només de l’aigua: també s’ha de vigilar l’entorn. La mort d’una nena després de caure-li una roca mentre es banyava a les termes de la Fontcalda (Gandesa, Tarragona) ha tornat a posar el focus en els riscos de les zones de bany en plena natura. Amb l’arribada de la calor, rius, basses, embassaments i espais naturals s’omplen de banyistes, però aquests entorns no tenen les mateixes condicions de seguretat que una piscina o una platja vigilada.
Les autoritats i els serveis d’emergència recorden cada estiu que banyar-se en espais naturals exigeix extremar la precaució. L’atenció se sol centrar en l’aigua –corrents, remolins, profunditat o canvis bruscos de cabal–, però els experts insisteixen que també és fonamental observar el que envolta la zona de bany: parets de roca, talussos, arbres, branques, pedres inestables o zones amb risc de despreniment.
En rius i basses, l’entorn pot canviar d’un any a l’altre i fins i tot d’una setmana a l’altra. Les crescudes, les pluges, l’erosió o el pas del temps poden modificar el curs, arrossegar troncs, deixar branques ocultes sota l’aigua o debilitar roques i parets naturals. Per això, abans d’entrar a l’aigua convé aturar-se uns minuts i comprovar no només l’estat del bany, sinó també el terreny d’accés i la zona de bany.
També es recomana evitar situar-se sota parets rocoses o talussos pronunciats i en zones on puguin caure pedres, especialment si s’observen esquerdes, restes de despreniments previs o acumulacions de roques soltes. En espais naturals, l’absència de cartells de perill no significa necessàriament que el lloc estigui exempt de risc.
Un altre dels avisos habituals és no saltar a l’aigua des de roques, ponts, preses o arbres. Tot i que la zona sigui coneguda o sembli profunda, el fons pot haver canviat, hi pot haver pedres ocultes o branques submergides i la profunditat pot no ser suficient. Els cops contra el fons o contra elements arrossegats pel corrent poden provocar lesions greus.
Corrents i remolins
En trams de riu pròxims a infraestructures hidràuliques, com preses, canals, basses o centrals hidroelèctriques, el bany pot estar prohibit o desaconsellat. En aquests punts es poden generar corrents, remolins o variacions sobtades del cabal. També hi ha espais naturals protegits o zones pròximes a preses d’aigua on el bany no està permès per motius de seguretat o conservació.
Quan el bany es realitza en zones no vigilades, la responsabilitat recau en les persones que hi accedeixen. Per això es recomana triar, sempre que sigui possible, zones de bany oficials o habilitades, on es controla la qualitat de l’aigua i poden existir serveis de vigilància o assistència. En la resta d’espais, la prudència ha de ser màxima.
La vigilància s’ha d’extremar especialment amb menors, persones grans i col·lectius vulnerables. Els nens no han de banyar-se ni quedar-se en zones de risc sense supervisió constant. En entorns naturals, una relliscada, un corrent inesperat, una pedra solta o un despreniment poden convertir una jornada de bany en una situació de perill.
Abans de banyar-se en una bassa, un riu o una terma natural, convé comprovar si el bany està permès, observar l’estat de l’aigua, evitar salts, no acostar-se a zones amb corrents o remolins i mirar també cap amunt i al voltant. A la natura, el risc no sempre és dins de l’aigua.
Les claus per banyar-se amb seguretat
El Departament d’Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya ha recopilat una sèrie de consells per gaudir del bany en rius i pantans amb seguretat. Entre les principals mesures que cal tenir en compte hi ha:
- Banyar-se únicament en zones autoritzades i, preferiblement, vigilades.
- Respectar la senyalització i les indicacions dels serveis de socorrisme.
- Evitar banyar-se en solitari i disposar d’un telèfon mòbil per a emergències.
- Entrar a l’aigua gradualment, especialment si està freda.
- No banyar-se en cas de malestar o cansament.
- Evitar el consum d’alcohol abans i durant el bany.
- No llançar-se de cap si es desconeix la profunditat.
- Mantenir-se a prop de la vora i extremar la precaució davant corrents o remolins.
- Mantenir una vigilància constant dels menors.
- Protegir-se del sol i mantenir una hidratació correcta.
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