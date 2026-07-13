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A Tarragona

Mor una nena de 9 anys a les termes de la Fontcalda arran de la caiguda d’una roca mentre es banyava

La Fontcalda, al municipi de Gandesa.

La Fontcalda, al municipi de Gandesa. / Arxiu

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Redacció

Redacció

Una menor d'edat ha mort aquest diumenge i una dona de 24 anys ha resultat ferida de gravetat a causa d'un despreniment de pedres a les basses dels estrets de la Fontcalda, una zona d'aigües interiors situada al municipi de Gandesa (Terra Alta).

Els Bombers de la Generalitat han rebut l'alerta de l'accident a les 15.20 hores i han activat immediatament l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) de Muntanya, amb un metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i tres dotacions terrestres de suport, segons han informat en un comunicat oficial.

Els serveis mèdics no han pogut salvar la vida de la menor, mentre que els equips de rescat han aconseguit extreure la dona ferida, que ha estat evacuada en estat greu en un helicòpter del SEM a l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, després de ser traslladada prèviament fins al camp de futbol de la localitat.

Per la seva banda, patrulles de seguretat ciutadana dels Mossos d'Esquadra han habilitat un espai segur a la zona perquè els familiars i acompanyants de les víctimes rebessin atenció dels equips de suport psicològic del SEM.

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Posteriorment, agents de la Unitat de Muntanya dels Mossos d'Esquadra, amb el suport d'un helicòpter, han procedit a extreure el cos de la víctima una vegada que la unitat d'investigació ho ha considerat pertinent.

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