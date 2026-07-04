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Vídeo: imatges nocturnes de l'incendi de les Gavarres
L’incendi de la Bisbal d’Empordà ha arribat a algunes urbanitzacions de Calonge aquesta nit i ha afectat elements exteriors i de jardineria, però també ha cremat una casa buida a les Cabanyes. També ha cremat una masia al flanc esquerre. L’inspector en cap dels Bombers, David Borrell, ha indicat que han aconseguit estabilitzar el 70% del flanc dret, que és el que més preocupa. Més informació