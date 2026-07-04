Bombers
Illa anuncia el tancament total del parc de les Gavarres davant els incendis i manté el confinament en set municipis
Detingut el presumpte responsable de l’incendi, un operari que treballava amb una radial al voral d’una carretera, mentre els bombers miren de contenir el foc amb hidroavions
Redacció
L’incendi forestal que va començar aquest divendres a la Bisbal d’Empordà (Girona) està estabilitzat en un 70% en el seu flanc dret, després del treball d’unes 500 persones durant la nit, foc que ha cremat una casa en una urbanització de Calonge i Sant Antoni i una masia, si bé no s’han registrat ferits. Sobre el terreny hi ha mobilitzats un total de 440 bombers i 100 efectius de la Unitat Militar d’Emergències (UME).
Fins al moment, el foc ha cremat unes 2.300 hectàrees, pràcticament totes al massís del parc natural de les Gavarres, segons ha informat l’inspector en cap dels Bombers de la Generalitat, David Borrell, el matí d’aquest dissabte des del lloc de l’incendi. El parc natural ha quedat tancat totalment fins a nova ordre. «Hem desplegat els màxims efectius disponibles. […] Demanem a la gent que segueixi les recomanacions i es quedin confinats, per contraintuïtiu que sembli, és la manera d’estar més segurs», ha afirmat el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
Les primeres investigacions situen l’origen del foc en les espurnes derivades de treballs mecànics al voral d’una carretera, concretament amb una serra radial. Aquesta activitat, segons han explicat des de Bombers, és una activitat prohibida, a causa de l’alt risc que implica, especialment en l’actual context d’altes temperatures. Els Mossos d’Esquadra han detingut una persona com a presumpte responsable de l’origen i aquesta ha passat a disposició judicial.
Els efectius del cos d’emergències estan mirant d’extingir el foc per via aèria, a causa de les dificultats d’accés a la zona on les flames continuen descontrolades. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i les conselleres de Territori, Sílvia Paneque, i d’Interior, Núria Parlón, s’han desplaçat fins al centre de comandament des d’on s’estan coordinant els treballs. Illa ha informat que des de la Generalitat no descarten el tancament d’altres parcs i espais naturals davant potencials riscos durant els pròxims dies, atesa l’onada de calor prevista a partir d’aquest diumenge i fins dimecres vinent.
«És un incendi preocupant, l’objectiu és estabilitzar-lo pel flanc dret, per evitar creixement potencial», ha explicat Illa. El punt crític de la jornada s’espera que sigui a la tarda d’aquest dissabte, amb l’entrada del vent de marinada. «Llavors podrem revaluar la situació», han comunicat els Bombers a través del seu compte de X (abans Twitter).
El president ha explicat que es manté el confinament parcial en set municipis de la zona (la Bisbal, Castell-Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Calonge, Cruïlles, Forallac i Llagostera) i «que al llarg del dia d’avui es podrien flexibilitzar els confinaments», en funció de com evolucionin els focs. Està previst que la Generalitat mantingui una reunió amb els alcaldes de tots els municipis afectats cap a les nou de la nit per valorar la jornada.
Les ordres de confinament no han sigut respectades en tots els municipis. Durant la nit, diversos veïns de Calonge han sortit de casa seva i s’han concentrat a la via pública, davant la qual cosa el cap dels bombers ha reiterat que, si bé és comprensible «el seu nerviosisme», «el més segur» és mantenir-se a l’interior de les vivendes.
Ha insistit que, en aquestes situacions, el risc està en el trànsit de l’evacuació, quan «no hi ha refugi» si el foc arriba a les persones, i ha recordat, en aquest sentit, les més de dues-centes víctimes mortals de fa uns anys a Portugal quan fugien d’un incendi i van ser sorpreses per les flames en una carretera. «La vulnerabilitat d’estar fora és molt alta, és una temeritat», ha insistit.
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