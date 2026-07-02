A Castellví de Ronsanes
Mor una jove de 17 anys després de ser atropellada per un camió en un accident de moto a l'AP-7
Una jove de 17 anys ha mort atropellada aquesta matinada a l'AP-7 a Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el sinistre viari s'ha registrat al punt quilomètric 172,6 de l'autopista en sentit sud/Tarragona i els Mossos han rebut l'avís a les 00.10 h. Per causes que encara s'estan investigant, una motocicleta amb dos ocupants ha patit una caiguda a la via i, posteriorment, un camió ha atropellat mortalment la passatgera del vehicle de dues rodes. A conseqüència del sinistre, ha mort la menor de 17 anys, veïna de Gelida. El conductor de la moto ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. El conductor del camió ha resultat il·lès.
Arran del sinistre, s’han desplaçat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i 6 unitats i el suport psicològic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, l’AP-7 ha estat tallada en sentit sud/Tarragona fins a tres quarts d’una de la matinada i s’ha mantingut un carril restringit fins a les 05.00 h.
Amb aquesta víctima, són 71 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, 30 de les quals motoristes, d'acord amb les dades provisionals de Trànsit.
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