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A Ourense

Una dona asfixia la seva mare octogenària fins a la mort

La detinguda, d’uns trenta anys i amb trastorns psiquiàtrics, roman ingressada a la unitat d’aguts

Una ambulància, en una imatge d'arxiu.

Una ambulància, en una imatge d'arxiu. / Inaki Osorio

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Lucila González | Patricia Pedrido Davila

Una dona amb trastorns psiquiàtrics s’ha confessat autora de la mort per asfíxia de la seva mare, de 82 anys, a O CarballiñO, Ourense.

El presumpte homicidi, que investiga la Guàrdia Civil, va tenir lloc la matinada d’aquest dijous a la casa on convivien, a la aldea de A Granxa, a la parròquia de Seoane.

Segons apunten fonts de la Benemèrita, la presumpta matricida —que té uns trenta anys— pateix trastorns psiquiàtrics. Després dels fets, la van trobar deambulant i cridant pel petit nucli de població, on viuen pocs veïns.

La Guàrdia Civil, amb la col·laboració de la Policia Local, va procedir a la seva detenció i va ser ingressada a la unitat psiquiàtrica d’aguts del Complex Hospitalari Universitari d’Ourense (CHUO).

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El cos de la difunta va ser traslladat al mateix hospital per practicar-li l’autòpsia.

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