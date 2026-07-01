Amb antecedents per abusos
Fugida d’un pederasta: localitzat inconscient a Mataró un pare de Viladecans que havia de ser jutjat per violar la seva filla
La fiscalia acusa Miguel Ángel Flores de violar la nena, òrfena de mare, des que tenia 6 anys: ho feia de nit, i durant el dia la colpejava
Guillem Sánchez
Miguel Ángel Flores Díaz havia de ser jutjat aquest dimarts a l’Audiència de Barcelona per violar la seva filla de manera continuada al domicili familiar de Viladecans. Però Flores, un home de 65 anys, no es va presentar al judici. El primer sorprès per la plantada va ser el seu propi advocat, que visiblement molest va assegurar que el seu client havia confirmat la seva assistència. La jutge, per incompareixença de l’acusat, va suspendre un judici que s’havia de celebrar quatre anys després de la denúncia de la víctima, un temps durant el qual el violador ha gaudit de llibertat, malgrat els antecedents.
El 1997 i el 2011 Flores ja va ser condemnat per agredir sexualment nenes. Originari del Perú, fa dècades que viu a Espanya. Havia regentat una botiga de llaminadures al costat d’una escola de Sant Boi de Llobregat. Gràcies a aquest negoci va entaular contacte amb la víctima del 2011. En els dos casos, Flores sí que va afrontar els judicis, i els va perdre. Aquest dimarts va decidir no donar la cara. La seva fugida obligarà a celebrar un nou judici més endavant i, en conseqüència, també mantindrà oberta una ferida que la seva filla aspirava a començar a tancar aquest dimarts.
Casa buida amb nota de comiat
Flores actualment resideix a Abrera, al Baix Llobregat, en una casa ubicada als afores del municipi. El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ, es va desplaçar dues hores després de la seva incompareixença a l’Audiència fins a aquest domicili, però el va trobar buit. Un detall cridava l’atenció: la porta principal de la casa estava entreoberta, una xancleta col·locada estratègicament impedia que es tanqués.
Un veí de Flores va confirmar que el pederasta continua vivint en aquesta casa d’Abrera i també va facilitar el seu número de telèfon mòbil. Flores no va respondre a cap de les trucades efectuades per El Periódico.
A primera hora de la tarda, la parella actual de Flores va tornar de la feina i va trobar una nota de comiat dins de l’habitatge d’Abrera. La dona va avisar els Mossos d’Esquadra i va afegir que, aquell matí, familiars peruans havien contactat amb ella per mostrar la seva preocupació al saber pel mateix Flores que aquest havia agafat el cotxe en estat d’embriaguesa.
Cap a les cinc de la tarda, Flores va ser finalment localitzat amb vida a Mataró. Pel que sembla, estava inconscient –potser ebri– a l’interior del seu vehicle. Va ser traslladat a l’hospital d’aquesta ciutat. Si la jutge de l’Audiència de Barcelona posa una ordre de recerca i captura per la seva incompareixença, presumiblement Flores serà detingut en els pròxims dies.
Un depredador de nenes
La fiscalia acusa Flores de violar la seva filla des que la nena va complir els 6 anys. En el seu escrit, el ministeri públic remarca que, ja que la mare va morir en el part, la menor es va criar amb un únic progenitor, el seu pare, que tenia sobre ella una gran ascendència, un poder que utilitzava per violar-la "amb una freqüència d’entre tres o quatre vegades per setmana".
Segons la fiscalia, a les nits Flores "li baixava els pantalons i les calces [a la seva filla], la posava de cap per avall, la penetrava vaginalment i ejaculava al seu interior". Quan la menor va complir els 13 anys, sosté l’acusació, Flores va començar a ejacular "fora de la vagina" per por de deixar-la embarassada.
Violacions de nit, cops de dia
Flores violava la seva filla durant la nit i, segons remarca el ministeri públic, la maltractava durant el dia. "La picava amb el cinturó, li donava cops a les cames, als braços i a l’esquena, li clavava cops de puny i manotades al cap i al tòrax i li llançava objectes". La fiscalia manté que Flores, en alguna ocasió, va arribar a arrossegar la nena per terra, a esbroncar-la per haver-se menjat una llauna de tonyina sense el seu permís o deixar-la tancada al domicili.
La violència física de Flores contra la seva filla va ser tal, segons la víctima, que es va perdre una setmana de curs de 2n d’ESO perquè tenia la cara plena de blaus. L’escrit també remarca que aquest pare insultava i humiliava la seva filla.
Aquests fets eren els que s’havien de jutjar aquest dimarts a l’Audiència de Barcelona. Però Flores ha fugit del seu passat.
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