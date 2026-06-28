Siniestro mortal
Dos morts en un xoc a Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia
El vehicle fugit ha xocat contra un altre turisme aturat en un semàfor a l’encreuament dels carrers Pallars i Fluvià
Jordi Grífol
Dues persones han mort i una ha resultat ferida aquest diumenge en un xoc al Poblenou de Barcelona provocat per un conductor temerari, segons han informat fonts dels Mossos d’Esquadra. El sinistre s’ha produït al voltant de les deu del matí a l’encreuament dels carrers Pallars i Fluvià després d’una persecució a molta velocitat, amb el fugit pujant a voreres i conduint en contra direcció fins a acabar xocant contra un altre turisme que estava correctament aturat en un semàfor.
Tot ha començat, segons ha pogut saber aquest diari, amb un avís al 112 per part dels treballadors d’un hotel de la zona del Poblenou després de fer fora del pàrquing un vehicle amb placa francesa perquè el conductor tenia una actitud estranya. A l’arribar els Mossos, el conductor ha trepitjat l’accelerador i ha començat una fugida a molta velocitat.
Efectius del cos de Bombers de Barcelona han fet tasques d’excarceració de tres persones, dues de les quals han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida i ha sigut traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari. Les dues persones mortes eren els conductors dels vehicles. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat dotacions de la Unitat Central d’Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana per fer l’atestat corresponent i aclarir les causes del sinistre.
Amb aquestes dues morts, ja són vuit les persones mortes en accidents de trànsit a Barcelona aquest any. L’Ajuntament de Barcelona trasllada el seu condol a la família i a les amistats de les víctimes i reafirma el seu compromís de continuar treballant per reduir les víctimes en els sinistres de trànsit.
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