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Un tràiler carregat de síndries bolca a la C-25 a Santa Coloma de Farners

L’accident també ha provocat una fuita de gasoil del dipòsit del vehicle

Imatge d'arxiu d'un accident

Imatge d'arxiu d'un accident / Mossos d'Esquadra

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Núria León

Un tràiler amb semi remolc carregat de síndries ha bolcat aquest divendres a la nit a la C-25, al terme municipal de Santa Coloma de Farners.

L’avís s’ha rebut a les 22.17 hores i ha obligat a mobilitzar set dotacions dels Bombers de la Generalitat. La conductora ha resultat il·lesa, mentre que l’acompanyant ha quedat atrapat a l’interior de la cabina i ha hagut de ser excarcerat pels Bombers i ha estat atesa pel SEM.

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A conseqüència del sinistre també s’ha produït una fuita de gasoil del dipòsit del vehicle.

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