Brot psicòtic
Un home ataca la seva mare a Sitges, baixa armat a la platja i fuig nedant de la policia fins que el detenen
L’home, amb problemes mentals, s’ha refugiat a l’aigua i ha arribat nedant fins al passeig de la Ribera
David López Frías
Un home ha atacat la seva mare amb una arma blanca al municipi de Sitges. Després ha fugit en direcció a la platja, ha esquivat la policia, s’ha ficat a l’aigua i hi ha romàs sense voler sortir-ne ni col·laborar amb els Mossos d’Esquadra durant una hora. Un cop detingut, ha estat traslladat a un centre hospitalari.
Els fets, segons ha avançat Ser Catalunya i ha pogut confirmar El Periódico, han passat a primera hora del matí al domicili de tots dos. Pel que sembla, l’home pateix problemes mentals i ha tingut un brot psicòtic que l’ha portat a llançar-se contra la seva mare amb un ganivet.
La dona, segons han confirmat des del departament de comunicació dels Mossos d’Esquadra Metro Sud, ha estat traslladada a un hospital per ser tractada de les ferides infligides, però la seva vida no corre perill.
Refugiat a la platja
Després de l’atac, l’home ha fugit del lloc i s’ha dirigit armat cap a la platja de Sant Sebastià. Els Mossos d’Esquadra han intentat reduir-lo amb pistoles tàser, però l’agressor ha aconseguit esquivar els agents i ficar-se dins l’aigua, d’on s’ha resistit a sortir durant aproximadament una hora.
Segons la policia autonòmica, l’home ha començat a nedar i ha arribat fins al passeig de la Ribera. De moment roman a l’aigua i es nega a sortir-ne. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat, a més de diverses patrulles dels Mossos, dotacions de Bombers i de Salvament Marítim, que li han llançat un salvavides.
Quan l'han reduït, l’home ha estat traslladat a un centre hospitalari.
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