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Brot psicòtic

Un home ataca la seva mare a Sitges, baixa armat a la platja i fuig nedant de la policia fins que el detenen

L’home, amb problemes mentals, s’ha refugiat a l’aigua i ha arribat nedant fins al passeig de la Ribera

La platja de Sitges.

La platja de Sitges. / Bcn

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David López Frías

Un home ha atacat la seva mare amb una arma blanca al municipi de Sitges. Després ha fugit en direcció a la platja, ha esquivat la policia, s’ha ficat a l’aigua i hi ha romàs sense voler sortir-ne ni col·laborar amb els Mossos d’Esquadra durant una hora. Un cop detingut, ha estat traslladat a un centre hospitalari.

Els fets, segons ha avançat Ser Catalunya i ha pogut confirmar El Periódico, han passat a primera hora del matí al domicili de tots dos. Pel que sembla, l’home pateix problemes mentals i ha tingut un brot psicòtic que l’ha portat a llançar-se contra la seva mare amb un ganivet.

La dona, segons han confirmat des del departament de comunicació dels Mossos d’Esquadra Metro Sud, ha estat traslladada a un hospital per ser tractada de les ferides infligides, però la seva vida no corre perill.

Refugiat a la platja

Després de l’atac, l’home ha fugit del lloc i s’ha dirigit armat cap a la platja de Sant Sebastià. Els Mossos d’Esquadra han intentat reduir-lo amb pistoles tàser, però l’agressor ha aconseguit esquivar els agents i ficar-se dins l’aigua, d’on s’ha resistit a sortir durant aproximadament una hora.

Segons la policia autonòmica, l’home ha començat a nedar i ha arribat fins al passeig de la Ribera. De moment roman a l’aigua i es nega a sortir-ne. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat, a més de diverses patrulles dels Mossos, dotacions de Bombers i de Salvament Marítim, que li han llançat un salvavides.

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