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Violència LGTBI a Mataró

Pallissa de 10 joves a un menor en un atac homòfob

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació després de la denúncia del menor agredit de matinada

Un vehicle dels Mossos d’Esquadra.

Un vehicle dels Mossos d’Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press

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Redacció

Redacció

Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor d’edat comesa presumptament per un grup d’uns 10 joves a Mataró.

Els fets van tenir lloc aquesta matinada, al voltant de les 02.15 hores, a la ronda Sant Oleguer. La víctima va presentar una denúncia i s’ha obert una investigació per aclarir els fets. Segons fonts policials, l’atac estaria relacionat amb un possible motiu d’homofòbia.

L’alcalde David Bote va expressar el seu suport i solidaritat a la víctima i la seva família a través d’un missatge a la xarxa social X. "Vull condemnar rotundament l’agressió homòfoba que ha patit un menor a la nostra ciutat", va assenyalar, i va afegir que «a la ciutat no hi ha lloc per a l’odi, per a la intolerància ni per a cap agressió».

Bote també va afirmar que el consistori continuarà "plantant cara a qualsevol forma d’LGTBI-fòbia" i defensant una ciutat «on tothom pugui viure amb llibertat i respecte».

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Per la seva banda, el col·lectiu Mataró LGTBIQA+ va condemnar els fets a Instagram, i els va qualificar d’"intolerables2. A més, van advertir que, davant la proximitat de les festes populars, sol·licitaran una reunió urgent amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat de l’Ajuntament per garantir que els espais festius i els trajectes d’anada i tornada siguin segurs i sense violència.

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