Violència LGTBI a Mataró
Pallissa de 10 joves a un menor en un atac homòfob
Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació després de la denúncia del menor agredit de matinada
Els Mossos d’Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor d’edat comesa presumptament per un grup d’uns 10 joves a Mataró.
Els fets van tenir lloc aquesta matinada, al voltant de les 02.15 hores, a la ronda Sant Oleguer. La víctima va presentar una denúncia i s’ha obert una investigació per aclarir els fets. Segons fonts policials, l’atac estaria relacionat amb un possible motiu d’homofòbia.
L’alcalde David Bote va expressar el seu suport i solidaritat a la víctima i la seva família a través d’un missatge a la xarxa social X. "Vull condemnar rotundament l’agressió homòfoba que ha patit un menor a la nostra ciutat", va assenyalar, i va afegir que «a la ciutat no hi ha lloc per a l’odi, per a la intolerància ni per a cap agressió».
Bote també va afirmar que el consistori continuarà "plantant cara a qualsevol forma d’LGTBI-fòbia" i defensant una ciutat «on tothom pugui viure amb llibertat i respecte».
Per la seva banda, el col·lectiu Mataró LGTBIQA+ va condemnar els fets a Instagram, i els va qualificar d’"intolerables2. A més, van advertir que, davant la proximitat de les festes populars, sol·licitaran una reunió urgent amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat de l’Ajuntament per garantir que els espais festius i els trajectes d’anada i tornada siguin segurs i sense violència.
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