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Rod Stewart, assistit amb un bombona d'oxigen en ple concert

El cantant, de 81 anys, va haver d’interrompre momentàniament l’espectacle perquè li proporcionessin una bombona d’oxigen i poder continuar

El cantant britànic Rod Stewart, en una fotografia d’arxiu.

El cantant britànic Rod Stewart, en una fotografia d’arxiu. / EFE / Carlos Díaz

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Laura Nuel

El cantant britànic Rod Stewart, de 81 anys, que actualment està realitzant la seva gira One Last Time, va haver d’interrompre durant diversos minuts el seu concert a Utah divendres passat després de gairebé desmaiar-se a l’escenari i haver de ser atès d’urgència amb una bombona d’oxigen. Aquest incident se suma a diversos episodis de problemes de salut que ha protagonitzat l’artista recentment.

El músic estava actuant a l’Utah First Credit Union Amphitheatre, a West Valley City, quan, en un moment donat, va començar a mostrar signes de fatiga i de malestar, una cosa que va generar preocupació entre els seus seguidors i fans en el concert. Stewart estava cantant quan va començar a moure’s amb dificultat i va haver de recolzar-se en alguns dels instruments i fins i tot les barres de l’estructura per poder continuar dret. Després de diversos minuts, el cantant va necessitar assistència mèdica, per la qual cosa el seu equip va haver d’acostar-li un tanc d’oxigen davant de tots els assistents per poder continuar amb l’espectacle.

Després d’uns moments, l’artista va anunciar que "l’espectacle ha de continuar" i es va dirigir al seu públic amb total honestedat per explicar què li havia passat: "Gairebé em desmaio allà mateix. Us fa res si m’assec per aquesta cançó?". Després d’aquest moment d’inquietud, Stewart va prosseguir amb el concert assegut en una cadira.

Problemes de salut

Hores després de l’acabament del concert, alguns experts locals van comunicar que les condicions geogràfiques de West Valley City, que es troba a uns 1.300 metres sobre el nivell del mar, podrien haver influït en l’estat de salut de l’artista, una altitud que pot afectar el rendiment i la forma física de les persones per l’escassetat d’oxigen. No obstant això, El cantant fa una temporada que té la salut delicada. Fa unes setmanes, Stewart va haver de cancel·lar els concerts al Colosseum del Caesars Palace de Las Vegas del 29 i 30 de maig perquè els metges li van diagnosticar una infecció de sinusitis, que després va derivar en una laringitis. A més, el concert programat per al 12 de juny a Chula Vista, San Diego, va ser suspès quan faltaven 40 minuts per a l’inici perquè, segons un comunicat publicat en les seves històries d’Instagram, encara no estava llest per tornar a l’escenari: "Després del tractament em trobo molt millor, però la meva veu no. Demano disculpes pels inconvenients als meus fans. Vaig fer tot el possible perquè el concert pogués realitzar-se aquesta nit", va escriure.

Aquesta situació va venir acompanyada de polèmica, ja que hores després de la suspensió del concert, l’artista va fer una publicació al seu Instagram al costat dels seus fills Alistair i Liam, on explicava que posaven rumb a Boston per veure el partit d’Escòcia contra Haití en el Mundial de Futbol, i se’l va fotografiar a les grades celebrant amb entusiasme la victòria de la selecció escocesa.

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Malgrat aquests episodis de mala salut pels quals ha passat el cantant, Stewart ha afirmat en diverses ocasions que no té pensat retirar-se. Quan va anunciar el 2024 la seva gira One Last Time, l’artista va explicar que suposava el final de les gires internacionals, però no de les actuacions en directe. "Aquest serà el final de les gires mundials a gran escala per a mi, però no tinc desitjos de retirar-me. Amo el que faig i faig el que estimo", va afirmar en el seu moment. L’últim concert previst del tour està programat per al 15 d’agost a Kansas City.

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