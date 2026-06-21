Mor el tercer menor accidentat a la platja de l'Arrabassada de Tarragona
El jove de 13 anys es trobava ferit crític a l'hospital i l'Ajuntament ha decretat tres dies de dol
ACN
El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident a la platja de l'Arrabassada de Tarragona també ha mort, segons ha confirmat el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha mostrat "profundament colpit". "No hi ha paraules en aquests moments de dolor. Vull traslladar el meu escalf i suport a les famílies i amistats dels nois, i a tot el club CD La Floresta", ha expressat Illa, que igualment ha agraït la tasca dels professionals mèdics i d'emergències. Divendres, poc després de l’incident, ja es va comunicar la mort d’un dels adolescents, de 12 anys, i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor, de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat tres dies de dol.
Amb la mort d'aquest adolescent, també de 13 anys, que estava ingressat a l’Hospital Joan XXIII, són tres les víctimes mortals derivades de l’accident de divendres.
L'incident es va produir quan un grup de sis joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tot i les dificultats per l'onatge, tres dels menors van poder sortir de l'aigua, però els altres tres van haver de ser rescatats en un estat de salut més que crític. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar sis ambulàncies i un helicòpter medicalitzat per fer l'assistència sanitària. Els Bombers, els Mossos, la Creu Roja i Salvament Marítim també van actuar a la zona. La zona de roques on es banyaven els sis joves, entre la platja de l'Arrabassada i la del Miracle, quedava fora de la cobertura i de la visió dels socorristes.
El servei de salvament de platja de Creu Roja va localitzar dues de les víctimes, que van ser traslladades a terra. Una d'elles es va poder rescatar amb barca, però en el cas de la segona l'estat de la mar impedia acostar-se a les roques i els socorristes van haver de saltar a l'aigua en una zona amb risc de corrents i ressaca. La tercera víctima va ser rescatada per l'helicòpter de Salvament Marítim.
Dos dels joves -de 13 anys- van recuperar les constants vitals i van ser evacuats amb ambulància a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona en estat crític, mentre que no es va poder fer res per salvar la vida de l'altre menor, de 12 anys. Un dia després, però, cap de tots ha pogut salvar la vida.