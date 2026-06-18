Justícia
Presó provisional per al jove que va matar el logopeda del seu fill
L’home està investigat inicialment, i sense perjudici d’ulterior qualificació, per un delicte d’homicidi
Miguel Pérez
David G. S., el jove de 24 anys que dilluns passat a la tarda va apunyalar el logopeda del seu fill, Vicent D. C., a la seva clínica del barri de Marxalenes, entre els carrers de San Pancracio i Ingeniero de la Cierva, tal com va avançar en exclusiva Levante-EMV (diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ) ha ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança. Així ho ha decidit la magistrada titular de la plaça número 11 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de València.
L’acusat, després de declarar davant dels agents d’Homicidis de la Policia Nacional i una vegada conclosa la investigació, ha passat el matí d’aquest dijous a disposició judicial.
Se l’acusa d’haver matat el logopeda del seu fill, Vicent D. C., dilluns a la tarda quan, segons va declarar, després de deixar el seu fill de dos anys com feia habitualment, va tornar a la clínica i va sentir el seu fill cridar, per la qual cosa va irrompre a l’habitació on era amb el logopeda. En aquell instant va veure el seu fill amb els pantalons abaixats i sense el bolquer, per la qual cosa en demanar-li explicacions no les hi va donar i per això va sol·licitar veure les càmeres de videovigilància del local. El logopeda no va accedir a la petició malgrat les reiterades vegades que l’hi va demanar el pare del nen, fins i tot dient-li "ensenya’m les càmeres o et mato".
El Vicent, sempre segons la versió de l’autor confés del crim, s’hi va negar i va ser llavors quan David G. S., va treure una navalla, del tipus bandoler, amb 15 centímetres de fulla i coneguda també com de set molls i li va assestar més de mitja dotzena de punyalades, cosa que li va provocar ferides mortals de necessitat sobretot la precisa punyalada al cor.
Durant el crim va sonar el timbre. Era un nen, la mare del qual havia deixat a la porta mentre aparcava el cotxe, i va ser quan l’acusat va obrir la porta i li va dir al menor que el logopeda no hi era, i a continuació va tancar la porta. El nen, de 9 anys, es va quedar a la porta esperant l’arribada de la seva mare i li va comunicar que, un senyor amb cara d’enuig li havia dit que el Vicent no hi seria i per tant van deduir que no hi hauria consulta i van marxar.
Mentrestant, a l’interior de la clínica jeia el cos sense vida del logopeda i al costat d’ell un gran bassal de sang i l’arma homicida. David es va assegurar que havien abandonat el lloc per agafar el seu fill en braços i sortir en direcció a la seva casa de Benimàmet per, una vegada deixat el nen al domicili familiar, acudir a la comissaria de la Policia Nacional a Burjassot i confessar el crim.
S’ha reiterat en el crit que va escoltar del seu fill, similar al que emet quan ell el renya perquè ha fet alguna cosa dolenta, i va ser el que el va motivar a irrompre a la clínica quan de normal deixa el seu fill, marxa i posteriorment torna a l’hora convinguda per recollir-lo. Però a l’estar fora fumant-se un cigarret i sentir el crit, va tornar a entrar a la clínica i és quan va topar de cara amb l’escena, cosa que va desencadenar el crim.
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