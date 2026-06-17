Successos
El pare que ha matat el logopeda del seu fill va irrompre a la consulta després de sentir els crits del nen
L’assassí confés, que va utilitzar una navalla espanyola de 15 centímetres per apunyalar més de mitja dotzena de vegades la víctima, va arribar a obrir la porta de la clínica al pacient següent, un noi de 9 anys, quan ja havia matat el terapeuta, però el va despatxar amb un "Vicent no hi és"
Un home mata a València el logopeda del seu fill de 2 anys després d’acusar-lo d’abusar del nen
Teresa Domínguez
David G. S., el jove de 24 anys que aquest dilluns, 15 de juny, va apunyalar el logopeda del seu fill a València després de creure que l’havia sorprès abusant sexualment del nen, de 3 anys, tal com va avançar Levante-EMV (diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ) en exclusiva, va irrompre a la consulta després d’escoltar cridar el menor, cosa que el va posar en alerta. Així ho va explicar l’homicida confés quan es va entregar a la Policia Nacional a la comissaria de Burjassot, a les 18.15 hores de dilluns, unes dues hores després d’haver matat el terapeuta, Vicent D. C., de 32 anys, a la seva clínica, Diálogo Logopedia y Psicología, en la qual atenia menors amb dificultats en la parla des de feia aproximadament una dècada. En principi, no hi ha dades que sostinguin que pogués haver planificat l’acció per sospites prèvies i tot apunta a una reacció momentània en entendre que el logopeda estava abusant del nen. El mort va rebre més de mitja dotzena de ganivetades, almenys una de les quals, al cor, mortal de necessitat.
Segons la informació a la qual ha tingut accés aquest diari, David G. S. es va presentar a un quart de set de la tarda a la comissaria de Burjassot, després d’haver deixat el seu fill a casa i d’haver-se rentat les mans, i va anunciar a l’agent de la porta que volia entregar-se perquè, va dir, "he matat un home". En un primer moment, l’agent fins i tot va dubtar del que el jove explicava, fins que va insistir una vegada i una altra que havia donat mort al logopeda del seu fill en una clínica de València, de la qual se n’havia anat tancant la porta i deixant el cos i l’arma homicida a l’interior.
Fins i tot va explicar que estava segur d’haver-li causat la mort i que no estava simplement ferit perquè li havia clavat diverses vegades una navalla que havia deixat al costat del cadàver. El policia va portar el jove davant el grup de Policia Judicial, davant els agents del qual va repetir el mateix i va afegir que havia actuat empès perquè havia "enxampat abusant del meu fill". Segons el seu relat, una vegada que el petit es va quedar tot sol a la consulta amb Vicent D. C., ell va sortir i es va quedar a la sala d’espera. De moment, no està clar si va arribar a sortir al carrer per fumar-se una cigarreta i, sabent que la porta es tancava i calia obrir-la des de dins, va col·locar un objecte per evitar el bloqueig i poder tornar a l’interior de la clínica de logopèdia de València.
"Un crit com quan el renyo"
El que sí que ha declarat és que, quan era a la sala d’espera, va escoltar "un crit" del seu fill, similar als que el nen, amb dificultats per a la parla, emet quan "jo el renyo". Creient que li estava fent mal, va irrompre a la consulta i, segons el seu testimoni, va veure que el petit tenia els pantalons abaixats i el bolquer descordat, cosa que el va portar a pensar immediatament que estava sent objecte d’abusos sexuals. David G. es va encarar amb el terapeuta, que va negar les acusacions. El pare del menor, del qual es desconeix quant temps feia que era atès a la clínica Diálogo de Marxalenes, va cridar a Vicent, segons el seu testimoni, que o bé li ensenyava les gravacions de les càmeres per demostrar que no havia tocat el seu fill o bé el matava. Fora de si, va treure l’arma, una navalla de set molles, de 15 centímetres de fulla, i va atacar la seva víctima, a qui va apunyalar més de mitja dotzena de vegades, entre elles a l’altura del cor, provocant-li ferides mortals de necessitat.
Quan encara es trobava a l’interior, va trucar al timbre el pacient següent, un nen de 9 anys citat a les 17.15 hores. La mare, que ha declarat aquest dimarts davant el grup d’Homicidis de la Policia Nacional, assegura que va deixar el seu fill davant la clínica a aquella hora, mentre ella anava a aparcar el vehicle. En tornar, es va trobar el seu fill a la vorera i, en preguntar-li, el nen li va explicar que havia trucat al timbre i que li havia obert "un senyor amb cara d’enfadat" a qui no coneixia. El noi li va preguntar per Vicent, i la resposta va ser taxativa: "Vicent no hi és". Després, li va tancar la porta bruscament i el nen es va girar per esperar la seva mare i anunciar-li que no hi hauria consulta. En aquell moment, l’homicidi ja s’havia produït.
Tan bon punt els va veure allunyar-se, David, que no té antecedents, es va rentar, va agafar el seu fill en braços i va sortir de la clínica. Va anar al seu domicili, a Benimàmet, va deixar el petit a un familiar i es va dirigir a la comissaria més pròxima al seu domicili, la de Burjassot, on es va entregar.
La navalla dels bandolers
Una vegada escoltat el primer relat, la responsable de Policia Judicial de la comissaria de Burjassot va activar un cotxe patrulla perquè anés a l’adreça designada, al número 15 del carrer Ingeniero de la Cierva, a València, i va alertar el grup d’Homicidis, que també va enviar agents al lloc. Una vegada allí, els policies van aconseguir entrar i van comprovar que David G. S. havia dit la veritat. Dins de la consulta de logopèdia, al fons de la recepció, van trobar estès a terra el cos sense vida de Vicent D. C., sobre un bassal de sang. Tot just confirmar els fets, es van llegir els drets com a detingut a David G. S., i va ser enviat en un cotxe patrulla a la Jefatura Superior de Policía de València, seu d’Homicidis, que s’ha fet càrrec de la tramitació de les diligències per ordre de la jutgessa de la plaça 11 de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de València.
La Policia Científica, que ja havia fet una primera inspecció a l’escena del crim durant l’aixecament del cadàver, fet passades les 21 hores, va tornar aquest dimarts a la clínica per completar la seva feina. En aquella primera inspecció va ser quan van recuperar l’arma homicida, una navalla de les anomenades de set molles, que es van popularitzar a l’Espanya del bandolerisme entre els segles XVIII i XIX, en la qual hi havia restes de sang. L’arma blanca encara estava recolzada al cadàver, just on l’havia deixada caure l’homicida confés, que treballa com a mosso de magatzem i fins ara mai havia tingut cap topada amb la Justícia.
Les famílies surten en defensa seva
Les mares de pacients del mort que van desfilar dimarts al matí per la clínica, moltes d’elles sense saber encara que havia mort assassinat un dia abans, van mostrar el seu pesar en conèixer el que havia passat i van sortir en defensa seva, al·legant que, si algun dels seus fills hagués estat víctima d’abusos sexuals, "ens n’hauríem adonat abans". Una d’elles, Rosa, el fill de la qual va rebre teràpia amb Vicent D. C. durant nou anys, "des dels set fins als 16", va fer una encesa defensa del terapeuta i es va mostrar totalment convençuda que "no pot ser". La investigació policial revelarà si finalment hi ha hagut algun tipus de delicte sexual en aquest centre.
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