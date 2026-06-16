A São Paulo
Mor una jove de 21 anys quan feia salt de pont després de ser llançada accidentalment sense corda al Brasil
Sis persones han sigut detingudes per la seva relació amb l’organització de l’activitat de ‘bungee jump’
Europa Press
Una dona de 21 anys ha mort aquest dissabte quan feia un salt de pont i va ser llançada accidentalment sense la corda de seguretat necessària al Ponte do Esqueleto del municipi de Limeira, a l’estat brasiler de São Paulo, segons han informat les autoritats locals.
La Policia Militar ha informat també de la mort de la dona durant una activitat de ‘bungee jump’ organitzada per una empresa privada perquè no es va lligar la corda a la jove abans del salt. Sis persones han sigut detingudes per la seva relació amb l’organització de l’activitat.
Els serveis mèdics mobilitzats només van poder constatar la parada cardiorespiratòria i la mort al lloc abans del trasllat del cos a l’Institut Mèdic Legal. El moment de l’incident ha sigut gravat i difós.
L’Ajuntament de Limeira ha anunciat que presentarà una denúncia contra el Govern federal brasiler per omissió. Limeira ha destacat que des de principis del 2025 havia fet gestions administratives davant les autoritats federals a causa de les mesures de seguretat al pont, sense èxit. La "tragèdia" d’aquest dissabte "fan insostenible la continuïtat d’aquesta omissió".
El municipi recorda que la responsabilitat de la fiscalització, manutenció i control d’accés al pont "recau exclusivament "en el Govern federal.
"És necessari depurar la responsabilitat per l’absència de control d’accés a una zona federal que des de fa anys presenta riscos coneguts i continua sense tenir les mesures de protecció necessàries", ha apuntat l’alcalde de Limeira, Murilo Félix.
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