Successos
Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga
El que semblava una infracció de trànsit va acabar amb la detenció d’un home que transportava sis tipus de drogues diferents
El que semblava una infracció a la normativa de circulació ha acabat destapant un important carregament de substàncies estupefaents. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest passat dilluns un home a la zona del Besòs per un presumpte delicte contra la salut pública, després de descobrir que transportava sis tipus diferents de droga en una motxilla.
Els fets van passar quan una patrulla va detectar l’home circulant en bicicleta mentre feia servir el telèfon mòbil i duia els auriculars posats, una conducta per la qual els agents van decidir aturar-lo.
Un cop aturat el ciclista, els agents van inspeccionar la motxilla que duia, de grans dimensions i especialment voluminosa. A l’interior hi van trobar una quantitat important de substàncies estupefaents.
En concret, l’home portava 2.418 pastilles d’èxtasi, 1.904 grams de cocaïna, 1.164 grams d’MDMA, 700 grams de ketamina, 442 grams de tusi i 350 grams de speed.
Després de la troballa, la Guàrdia Urbana va procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.
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