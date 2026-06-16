Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Gata MilaRenovació escola PortbouHabitatge turístic RosesRamats de foc LladóLegends Figueres Cup
instagramlinkedin

Successos

Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga

El que semblava una infracció de trànsit va acabar amb la detenció d’un home que transportava sis tipus de drogues diferents

La droga que duia el ciclista a la motxilla.

La droga que duia el ciclista a la motxilla. / GUB

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Redacció

Redacció

El que semblava una infracció a la normativa de circulació ha acabat destapant un important carregament de substàncies estupefaents. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut aquest passat dilluns un home a la zona del Besòs per un presumpte delicte contra la salut pública, després de descobrir que transportava sis tipus diferents de droga en una motxilla.

Els fets van passar quan una patrulla va detectar l’home circulant en bicicleta mentre feia servir el telèfon mòbil i duia els auriculars posats, una conducta per la qual els agents van decidir aturar-lo.

Un cop aturat el ciclista, els agents van inspeccionar la motxilla que duia, de grans dimensions i especialment voluminosa. A l’interior hi van trobar una quantitat important de substàncies estupefaents.

En concret, l’home portava 2.418 pastilles d’èxtasi, 1.904 grams de cocaïna, 1.164 grams d’MDMA, 700 grams de ketamina, 442 grams de tusi i 350 grams de speed.

Notícies relacionades

Després de la troballa, la Guàrdia Urbana va procedir a la detenció de l’home com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Bones notícies per als jubilats: un ajut permet augmentar la pensió en més de 700 euros al mes
  2. Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
  3. Nerea Galindo, primera dama legionària d'Alameda: 'A més d’un que no vol estudiar, que entri a l’exèrcit, li agradarà moltíssim
  4. Narcís Bardalet i Lluís Roura fan el ple en la presentació del documental sobre la Bíblia de Sant Pere de Rodes
  5. Arnau Liesa (Aliança Catalana): “La primera batalla de l’islam polític a Catalunya la tindrem a Figueres”
  6. Agenda del 15 al 21 de juny a l'Alt Empordà
  7. Fa fallida una cooperativa històrica en la qual treballaven 400 persones: 'No sortien els números i el gerent pagava webs de cites amb els nostres diners
  8. Puigdemont, el papa Lleó XIV a la Sagrada Família i Junts

Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga

Aturen un ciclista per fer servir el mòbil mentre circulava i li descobreixen 4,5 quilos de droga

Com funciona el val escolar de 60 euros que les famílies catalanes poden activar a partir d'avui? T'expliquem 5 claus

Com funciona el val escolar de 60 euros que les famílies catalanes poden activar a partir d'avui? T'expliquem 5 claus

Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"

Aquest és el poble de l’Empordà que ha enamorat Natalia Sánchez i Marc Clotet: "Ens encanta perdre’ns-hi quan podem"

Catalunya apujarà a 30 euros la taxa turística dels passatgers dels creuers

Catalunya apujarà a 30 euros la taxa turística dels passatgers dels creuers

Barcelona acull des d'aquest dimarts el III Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània

Barcelona acull des d'aquest dimarts el III Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània

Els dos regidors del govern a Pont de Molins anuncien que votaran en contra la moció de censura

Els dos regidors del govern a Pont de Molins anuncien que votaran en contra la moció de censura

Detenen quatre homes per sis robatoris a l'interior de cotxes en municipis de l'Empordà

Detenen quatre homes per sis robatoris a l'interior de cotxes en municipis de l'Empordà

Descobreixen a la Costa Brava un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous

Descobreixen a la Costa Brava un microorganisme fins ara desconegut i amb comportaments nous
Tracking Pixel Contents