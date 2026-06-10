Al carrer Balmes
Maten un home d’un tret al cap davant d’una comissaria del centre de Barcelona, prop del recorregut del papamòbil
Els Mossos, que busquen l’autor del crim, un home de 40 anys amb polo beix i complexió forta, apunten a una nova venjança
Germán González
Nou tiroteig mortal en 72 hores a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra busquen un home que ha abatut d’un tret al cap un altre al carrer de Balmes amb Granada del Penedès aquest dimecres poc abans de les deu del matí. El succés ha tingut lloc just davant la comissaria de la Policia Nacional, a escassos 800 metres de Diagonal amb Rosselló, punt des d’on aquesta tarda Lleó XIV partirà en papamòbil cap a la Sagrada Família.
Després de l’assassinat s’ha desplegat un fort dispositiu policial a la zona. Segons els testimonis, la víctima ha rebut un tret al cap a les 9.50 i ha mort a l’instant. El sospitós ha pogut fugir, però les imatges han sigut gravades per càmeres de videovigilància i els agents han activat un dispositiu de recerca. Tot apunta que el crim, que no ha sigut fruit de cap baralla espontània i ha tingut lloc per sorpresa, ha sigut, per tant, premeditat i respon a una venjança.
La Pilar, una dona de 72 anys que pujava pel carrer de Balmes, ha presenciat l’assassinat. Segons explica, quan ha sentit el tret, ha vist un home de prop de 40 anys vestit amb polo beix i bermudes, amb el braç estès i apuntant encara amb la pistola. Al seu costat, jeia la víctima amb sang que emanava del cap. Tot seguit, el pistoler, que portava un casc de bicicleta a la mà, s’ha posat a córrer pel carrer de la Granada del Penedès. De moment, els Mossos han desplegat murals per preservar la privacitat de la víctima a l’espera d’aixecar el cadàver.
Altres testimonis de l’execució han dit que l’agressor s’ha acostat a la víctima i, sense dir res, l’ha executat. Minuts més tard, agents de la Guàrdia Urbana han trobat el casc de bicicleta, l’arma del crim i el telèfon mòbil del sospitós en una parada d’autobús de la plaça de Gal·la Placídia, a escassos 300 metres del lloc dels fets. De fet, abandonar l’arma del crim en la fugida és pràctica habitual en alguns assassinats relacionats amb venjances entre bandes de narcotraficants: tal és el cas de la guerra oberta que mantenen els clans montenegrins Skaljari i Kavac.
Els primers a atendre la víctima han sigut agents de la Policia Nacional que custodiaven la comissaria, que han sortit de l’edifici en sentir el tret. Els agents han perseguit, sense èxit, el pistoler. Des de la mateixa comissaria s’ha alertat els serveis d’emergència i els Mossos d’Esquadra, a qui s’ha entregat l’arma del crim i el casquet de bala.
Ciutat blindada
Aquest nou tiroteig a Barcelona arriba en un moment en què el centre de la ciutat està blindat per la visita del papa Lleó XIV i després que diumenge un altre home morís tirotejat a la Zona Franca. Es tracta del sisè mort per arma de foc a Catalunya des de començament d’any, el quart a Barcelona.
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