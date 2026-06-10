Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi Pedret i MarzàCicles del cel per planificar les tasques agrícolesMotel EmpordàIncendi VilamacolumFlorian PadrósPremi Nacional Gastronomia Tradicional
instagramlinkedin

Al carrer Balmes

Maten un home d’un tret al cap davant d’una comissaria del centre de Barcelona, prop del recorregut del papamòbil

Els Mossos, que busquen l’autor del crim, un home de 40 anys amb polo beix i complexió forta, apunten a una nova venjança

La víctima del tiroteig al carrer de Balmes de Barcelona

La víctima del tiroteig al carrer de Balmes de Barcelona / EL PERIÓDICO

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Germán González

Barcelona

Nou tiroteig mortal en 72 hores a Barcelona. Els Mossos d’Esquadra busquen un home que ha abatut d’un tret al cap un altre al carrer de Balmes amb Granada del Penedès aquest dimecres poc abans de les deu del matí. El succés ha tingut lloc just davant la comissaria de la Policia Nacional, a escassos 800 metres de Diagonal amb Rosselló, punt des d’on aquesta tarda Lleó XIV partirà en papamòbil cap a la Sagrada Família.

Després de l’assassinat s’ha desplegat un fort dispositiu policial a la zona. Segons els testimonis, la víctima ha rebut un tret al cap a les 9.50 i ha mort a l’instant. El sospitós ha pogut fugir, però les imatges han sigut gravades per càmeres de videovigilància i els agents han activat un dispositiu de recerca. Tot apunta que el crim, que no ha sigut fruit de cap baralla espontània i ha tingut lloc per sorpresa, ha sigut, per tant, premeditat i respon a una venjança.

La Pilar, una dona de 72 anys que pujava pel carrer de Balmes, ha presenciat l’assassinat. Segons explica, quan ha sentit el tret, ha vist un home de prop de 40 anys vestit amb polo beix i bermudes, amb el braç estès i apuntant encara amb la pistola. Al seu costat, jeia la víctima amb sang que emanava del cap. Tot seguit, el pistoler, que portava un casc de bicicleta a la mà, s’ha posat a córrer pel carrer de la Granada del Penedès. De moment, els Mossos han desplegat murals per preservar la privacitat de la víctima a l’espera d’aixecar el cadàver.

Altres testimonis de l’execució han dit que l’agressor s’ha acostat a la víctima i, sense dir res, l’ha executat. Minuts més tard, agents de la Guàrdia Urbana han trobat el casc de bicicleta, l’arma del crim i el telèfon mòbil del sospitós en una parada d’autobús de la plaça de Gal·la Placídia, a escassos 300 metres del lloc dels fets. De fet, abandonar l’arma del crim en la fugida és pràctica habitual en alguns assassinats relacionats amb venjances entre bandes de narcotraficants: tal és el cas de la guerra oberta que mantenen els clans montenegrins Skaljari i Kavac.

Els primers a atendre la víctima han sigut agents de la Policia Nacional que custodiaven la comissaria, que han sortit de l’edifici en sentir el tret. Els agents han perseguit, sense èxit, el pistoler. Des de la mateixa comissaria s’ha alertat els serveis d’emergència i els Mossos d’Esquadra, a qui s’ha entregat l’arma del crim i el casquet de bala.

Notícies relacionades

Ciutat blindada

Aquest nou tiroteig a Barcelona arriba en un moment en què el centre de la ciutat està blindat per la visita del papa Lleó XIV i després que diumenge un altre home morís tirotejat a la Zona Franca. Es tracta del sisè mort per arma de foc a Catalunya des de començament d’any, el quart a Barcelona.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Castell d'Orriols, abans hotel i restaurant de luxe, torna al mercat immobiliari: “És un problema tenir un edifici així tancat”
  2. Mor un jove de 18 anys en un accident a l'AP-7 a Llers
  3. És oficial: el Govern prohibeix a la DGT seguir la ubicació dels conductors que tinguin la balisa V16 connectada després de la nova mesura que ha entrat en vigor
  4. Ens hauria de caure la cara de vergonya tenir un gran centre comercial i turístic abandonat i ple de merda que Armangué no va resoldre
  5. Els Mossos detenen el conductor del cotxe implicat en l'accident mortal a l'AP-7 a Llers
  6. La Seguretat Social nega la pensió de jubilació a un treballador de 68 anys per un deute superior als 1.600 euros
  7. Fracàs
  8. Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts

USTEC planta la conselleria: "No volem trobades cordials per rentar-nos tots la cara; només ens asseurem si és realment per negociar"

USTEC planta la conselleria: "No volem trobades cordials per rentar-nos tots la cara; només ens asseurem si és realment per negociar"

Can Parellada d'Agullana, el projecte encarregat a Antoni Gaudí i acabat per Josep Pijoan

Can Parellada d'Agullana, el projecte encarregat a Antoni Gaudí i acabat per Josep Pijoan

Maten un home d’un tret al cap davant d’una comissaria del centre de Barcelona, prop del recorregut del papamòbil

Maten un home d’un tret al cap davant d’una comissaria del centre de Barcelona, prop del recorregut del papamòbil

Rafael Santandreu, psicòleg i divulgador sobre l’insomni: «El costum de dormir vuit hores seguides no és natural»

Rafael Santandreu, psicòleg i divulgador sobre l’insomni: «El costum de dormir vuit hores seguides no és natural»

La qualitat dels hidrats de carboni que consumeix la mare durant l’embaràs pot influir en el desenvolupament cognitiu infantil

La qualitat dels hidrats de carboni que consumeix la mare durant l’embaràs pot influir en el desenvolupament cognitiu infantil

Aquesta és la imatge del pistoler que ha executat un home davant la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona

Aquesta és la imatge del pistoler que ha executat un home davant la comissaria del carrer de Balmes de Barcelona

Parlar català no és pecat

Parlar català no és pecat

L'EMPORDÀ: el mitjà de comunicació setmanal més llegit en català

L'EMPORDÀ: el mitjà de comunicació setmanal més llegit en català
Tracking Pixel Contents