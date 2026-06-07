Un cotxe s’encasta contra un fanal a l’avinguda Josep Tarradellas de Girona i deixa el conductor ferit
El SEM ha atès l’home ferit i tres dotacions dels Bombers han treballat en l’incident, que ha deixat el fanal malmès
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Núria León
Un accident de trànsit ha tingut lloc aquest diumenge de matinada a l’avinguda Josep Tarradellas de Girona, quan un vehicle ha col·lidit contra un fanal situat a la via pública. L'avís s'ha rebut a les 1.12h.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han comprovat que el fanal havia quedat visiblement tort a conseqüència de l’impacte. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès el conductor del vehicle, un home que ha resultat ferit i que ha estat traslladat per rebre assistència. També hi havia els Mossos d'Esquadra.
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