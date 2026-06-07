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Un ciclista de 70 anys ferit en caure al Port de la Selva

La víctima ha patit una fractura de clavícula i turmell i ha estat evacuada a l’Hospital de Figueres

Ambulància del SEM - Imatge d'arxiu

Ambulància del SEM - Imatge d'arxiu / Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

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Núria León

Una ciclista de 70 anys ha resultat ferit aquest matí després de patir una caiguda mentre circulava amb bicicleta al municipi del Port de la Selva. L'avís s'ha donat a les 9.54 h.

Dues dotacions dels Bombers han intervingut en l’accident per facilitar l’atenció a la víctima. El SEM la traslladat a l’Hospital de Figueres, amb afectació a la clavícula i al turmell.

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