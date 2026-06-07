Represa la circulació en alta velocitat entre Barcelona i Figueres Vilafant després de l'avaria d'un tren a la Sagrera
Adif informa que un cop retirat el comboi i reparada la catenària el servei es fa aquest diumenge "amb normalitat"
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ACN
Barcelona
La circulació en alta velocitat entre Barcelona Sants, Girona i Figueres/Vilafant s'ha reprès aquest diumenge després que dissabte al vespre una incidència en un tren a la Sagrera obligués a tallar la línia, a evacuar els passatgers i a oferir un servei alternatiu per carretera.
Adif ha informat que un cop retirat el comboi i reparada la catenària, el servei ja es desenvolupa "amb normalitat". Cap a dos quarts de deu de la nit, Protecció Civil va informar que el centenar de passatgers que anaven al comboi aturat ja havien estat evacuats amb l'ajuda dels Bombers. El tren afectat cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera.
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