Successos
Un turista anglès intenta ofegar una jove a l’aigua i un nen a la sorra en una platja de Benidorm
L’agressor, en ple brot violent, va haver de ser reduït i detingut per la Policia Local i va continuar causant problemes al cotxe patrulla i al calabós, fins que va ser hospitalitzat
Teresa Domínguez
Detingut per intent d’homicidi, lesions i amenaces. I un ingrés hospitalari. Això és el que s’ha endut, de moment i a l’espera de l’evolució del procés judicial, un turista anglès de 44 anys que, sense cap motiu, va intentar ofegar al mar una dona i després va agredir un nen enfonsant-li la cara a la sorra aquest dimarts a la vesprada a Benidorm, mentre ambdues víctimes gaudien, amb els seus familiars i amics, d’un dia de platja a la capital de la Costa Blanca.
Els fets van ocórrer passades les sis de la vesprada d’aquest dimarts, 2 de juny, a la platja de Ponent del municipi alacantí esmentat, just a l’altura de la confluència del carrer de l’Alfàs del Pi amb l’avinguda Vicente Llorca Alós. Sense que hi hagués cap paraula prèvia ni conegués la víctima, l’ara detingut va entrar al mar quan s’hi banyaven una dona noruega de 34 anys i el seu nòvio i, sense més, va agafar la dona amb força pel coll i li va enfonsar el cap a l’aigua, on la va mantenir fins que la parella de la víctima va aconseguir que la deixés anar després de forcejar amb l’agressor.
Reduït per un cap de socorristes
Una vegada perduda la seva primera "presa" i per evitar represàlies, va sortir de l’aigua amb una certa rapidesa. Just a la vora del mar es va trobar amb un nen de 5 anys, fill d’una parella de turistes espanyols, que jugava a la sorra. Igual que havia fet instants abans, va agafar el nen pel coll i li va estampar la cara contra la sorra, subjectant-lo fermament contra terra fins que va arribar la seva mare, auxiliada per altres usuaris de la platja, entre ells un responsable de salvament d’una platja que casualment es trobava al lloc. Va ser aquest últim qui es va enfrontar a l’agressor i el va reduir.
Per aleshores, diversos banyistes havien reclamat l’atenció dels agents de la Policia Local de Benidorm destinats al servei de platges, que van acudir immediatament al lloc indicat. Els policies van detenir el presumpte agressor, a qui el cap de socorristes mantenia reduït, i el van introduir en un vehicle policial retolat.
Intent de suïcidi
Segons la informació a la qual ha tingut accés aquest diari, l’atacant, que pel que sembla estava allotjat en un hotel de Benidorm on es desconeix si havia causat problemes, va continuar donant puntades de peu i resistint-se dins del cotxe patrulla i va mantenir la mateixa actitud una vegada entregat a la Policia Nacional a la comissaria de Benidorm, on s’han tramitat les diligències pels dos atacs atribuïts al turista anglès.
De fet, una vegada ingressat en un dels calabossos de la comissaria, va començar novament a alterar-se fins al punt que va agafar la manta que s’entrega a cada detingut i la va enrotllar als barrots de la cel·la, amb la intenció d’acabar amb la seva vida. Els agents del servei de seguretat de l’àrea de calabossos es van adonar del que anava a fer i van entrar immediatament al recinte, on van reduir i emmanillar l’arrestat per evitar que es fes mal.
Ingrés a l’hospital
A continuació, van gestionar el seu trasllat a l’Hospital de la Vila Joiosa, on va quedar ingressat per decisió mèdica, això sí, sota vigilància policial, fins a poder ser adequadament diagnosticat i estabilitzat, sense que hagi transcendit si va patir un brot com a conseqüència d’una malaltia mental prèvia o si es trobava sota els efectes d’algun tipus de substància tòxica.
De moment, en les diligències en què figura com a investigat i que ja han estat entregades al jutjat de guàrdia de Benidorm, apareix com a autor dels delictes d’intent d’homicidi, lesions i amenaces.
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