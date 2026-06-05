Ciberdelicte
Alerta pels ciberestafadors que suplanten Movistar per cometre "l'estafa del rúter"
Els ciberdelinqüents es fan passar pel servei d’atenció al client i enganyen els usuaris per canviar-los de proveïdor
Germán González
Si ens truquen per dir-nos que hem de canviar el rúter, cal desconfiar. Pot ser que estiguem a punt de caure en la coneguda com a "estafa del rúter", mitjançant la qual els ciberdelinqüents aconsegueixen una gravació telefònica amb el nostre consentiment que, juntament amb les dades personals que ja coneixen, ens podria fer vulnerables a un canvi de proveïdor o a la contractació de serveis.
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta d’aquesta campanya de frau telefònic que suplanta Movistar. Segons ha informat l’operadora de telecomunicacions, els ciberdelinqüents es fan passar pel seu servei d’atenció al client per enganyar els usuaris i aconseguir que autoritzin un canvi de companyia. Per fer-ho, al·leguen falsament que és necessari substituir el rúter.
Tot comença amb una trucada des d’un número que, en molts casos, acaba amb les xifres 1004, les mateixes que utilitza el servei d’atenció al client de Movistar per confondre els usuaris.
Els estafadors es fan passar per agents de l’operadora i informen que cal fer un canvi relacionat amb el rúter o amb una nova tecnologia de connexió a Internet. Per donar més credibilitat a la conversa, els ciberdelinqüents esmenten dades personals dels usuaris, però tot forma part de l’engany.
L’objectiu és aconseguir que s’accepti verbalment la proposta de substituir l’aparell i registrar aquest consentiment. La gravació es pot utilitzar posteriorment per tramitar un canvi de companyia i modificar contractes.
Per això, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya insta a desconfiar de les trucades que demanin fer una acció immediata; no confirmar dades personals ni donar consentiment per telèfon; penjar davant d’una trucada sospitosa i contactar directament amb la teva operadora a través dels canals oficials. A més, recorden que les modificacions de contracte o de les condicions del servei acostumen a comunicar-se també per escrit, per exemple, per correu electrònic.
12 detinguts
Fa unes setmanes, una operació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona va desarticular dues bandes dedicades a l’"estafa del rúter" amb la detenció de 12 persones. Els agents van inspeccionar dues botigues de telefonia mòbil a Barcelona que les bandes utilitzaven per aconseguir línies i cometre les estafes. Estaven donades d’alta amb documentació falsa per dificultar la identificació dels autors.
La investigació policial es va iniciar l’any 2024 arran d’un augment de les denúncies de clients de telefonia mòbil víctimes de la coneguda com a "estafa del rúter", comesa des de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Imatge de l’operació conjunta entre la Policia i la Guàrdia Urbana a Barcelona contra els ciberestafadors
Aquesta estafa consistia en el fet que els delinqüents contactaven amb les víctimes fingint ser el servei d’atenció al client de la seva operadora de telefonia mòbil. Generalment, els oferien com a regal per la seva fidelitat l’actualització a un nou rúter wifi, amb la finalitat d’obtenir de les víctimes els codis de verificació per accedir il·legítimament a la seva àrea de client de l’operadora.
Una vegada els integrants dels grups criminals tenien en el seu poder les credencials d’accés, contactaven amb l’operadora suplantant les víctimes per comprar al seu nom terminals mòbils d’alta gamma, que posteriorment eren cobrats a les víctimes sense que aquestes en tinguessin coneixement.
Al llarg de la investigació policial es van poder identificar 14 persones com a presumptes membres de dos grups organitzats de caràcter criminal que col·laboraven estretament entre ells cometent aquest tipus d’estafes. En concret, es dedicaven a enviar els terminals mòbils obtinguts fraudulentament a diferents adreces de Barcelona controlades per ells.
Els agents van detectar almenys 71 víctimes a tot el territori nacional, que haurien patit les estafes comeses per aquests grups organitzats, amb un perjudici econòmic acumulat de més de 120.000 euros. Entre els 12 detinguts hi ha els principals responsables d’aquestes bandes criminals.
- Les multes de 1.000 euros que rebran a la bústia milers de conductors després del que va passar el 2025: sancions fermes amb pèrdua de punts
- Un jubilat cobra una pensió de 900 euros al mes després de 22 anys treballant: 'Em van fer la jubilació d’acord amb el que havia cotitzat
- Niño Becerra alerta del desajust de les pensions: 'Les expectatives d’ingressos no sembla que puguin sostenir el sistema de pensions amb el qual convivim
- Viu amb un avi de 102 anys i fa sis anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen
- Els tres regidors de Junts i l'edil d'ERC cessat presenten una moció de censura contra l'alcaldessa de Pont de Molins
- Els millors plans pel cap de setmana del 6 i 7 de juny de 2026 a l'Alt Empordà
- Narcís Garolera: 'El papa Lleó XIII va proclamar la Mare de Déu de Montserrat patrona de Catalunya
- El llegendari Motel Empordà de Figueres celebra 65 anys en el centenari de Josep Mercader