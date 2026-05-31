Ferit un ciclista en una col·lisió amb un patinet a Torroella de Montgrí
El conductor del patinet ha resultat il·lès
Núria León
Un ciclista ha resultat ferit aquest matí en un accident amb un patinet al carrer d'Ullà de Torroella de Montgrí.
L'avís es va rebre a les 7.19 hores. A conseqüència de la col·lisió, el ciclista ha patit ferides mentre que la persona que conduïa el patinet ha resultat il·lesa. Els Bombers hi han anat amb una dotació i també s'ha desplaçat una ambulància del SEM per atendre el ferit, el qual no ha transcendit la gravetat.
