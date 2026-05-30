Preparat minuciosament

Atrapat amb una càmera sota la perruca i un pinganillo perquè li dictessin les respostes de l’examen de recuperació del carnet de conduir

L’infractor s’enfronta a una multa de 500 euros i no es podrà presentar a més proves durant sis mesos

Luis Ángel Vega Luis Ángel Vega

En el marc de les proves per a la recuperació del permís de conduir, agents del Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT), pertanyent a la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS), van enxampar in fraganti un home de 54 anys, de nacionalitat xinesa i resident a Oviedo, utilitzant un dispositiu d’intercomunicació no autoritzat durant la realització de l’examen teòric per a la recuperació del permís per pèrdua de vigència.

Els fets van tenir lloc el matí del dia 11 passat, durant el desenvolupament dels exàmens a l’aula de la Prefectura Provincial de Trànsit de la capital. L’aspirant estava fent la prova per recuperar el permís després d’haver-ne perdut la vigència. L’anàlisi de la seva conducta i certs indicis en la seva vestimenta van despertar les sospites dels agents del GIAT presents a les proves.

Per tal de no interferir en el desenvolupament de l’examen de la resta d’aspirants i preservar la intimitat de la persona, els agents van optar per esperar que finalitzés la prova per dur a terme l’actuació. Un cop identificat i feta una inspecció superficial, van comprovar que l’aspirant utilitzava un mètode d’ocultació minuciosament preparat.

Sota una perruca adherida a una funda de tela com si fos un gorro, amagava el material tècnic següent: una microcàmera amb cable flexible, un mòdul transmissor i un telèfon mòbil intel·ligent (smartphone) que funcionava com a receptor i enllaç de dades amb l’exterior.

A més, utilitzava un microauricular (pinganillo) inserit a l’orella, connectat a un mòdul de comunicació ocult a la samarreta, que li permetia rebre les respostes de l’examen en temps real. Es dona la circumstància que l’aspirant, tot i tenir competència oral, presentava dificultats en la comprensió lectora de la llengua espanyola.

Aquest tipus de conductes estan tipificades com a infracció molt greu a la vigent Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Les conseqüències són una sanció econòmica de 500 euros. A més, el resultat de la prova ha estat declarat “no apte” de manera immediata i no es podrà presentar a noves proves en un termini de sis mesos.

Des de l’1 de març de 2024 fins a l’actualitat, el GIAT ha intervingut un total de 20 dispositius d’intercomunicació no autoritzats utilitzats en exàmens per obtenir o recuperar permisos de conduir.

Aquest balanç és fruit de la col·laboració entre la Prefectura Provincial de Trànsit d’Astúries i el Sector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Astúries.

