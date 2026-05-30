Preparat minuciosament
Enxampat amb una càmera sota la perruca i un 'pinganillo' perquè li dictessin les respostes de l'examen de recuperació del carnet de conduir
L’infractor s’enfronta a una multa de 500 euros i no es podrà presentar a més proves durant sis mesos
Luis Ángel Vega
En el marc de les proves per a la recuperació del permís de conduir, agents del Grup d’Investigació i Anàlisi de Trànsit (GIAT), pertanyent a la Unitat d’Investigació de Seguretat Viària (UNIS), van enxampar in fraganti un home de 54 anys, de nacionalitat xinesa i resident a Oviedo, utilitzant un dispositiu d’intercomunicació no autoritzat durant l’examen teòric per recuperar el permís per pèrdua de vigència.
Els fets van tenir lloc el matí de l'11 de maig, durant el desenvolupament dels exàmens a l’aula de la Prefectura Provincial de Trànsit de la capital. L’aspirant estava fent la prova per recuperar el permís després d’haver-ne perdut la vigència. L’anàlisi de la seva conducta i certs indicis en la seva vestimenta van despertar les sospites dels agents del GIAT presents a les proves.
Per tal de no interferir en el desenvolupament de l’examen de la resta d’aspirants i preservar la intimitat de la persona, els agents van optar per esperar que finalitzés la prova per dur a terme l’actuació. Un cop identificat i feta una inspecció superficial, van comprovar que l’aspirant utilitzava un mètode d’ocultació minuciosament preparat.
Sota una perruca adherida a una funda de tela com si fos un gorro, amagava el material tècnic següent: una microcàmera amb cable flexible, un mòdul transmissor i un telèfon mòbil intel·ligent (smartphone) que funcionava com a receptor i enllaç de dades amb l’exterior.
A més, utilitzava un microauricular, també conegut com a pinganillo, inserit a l’orella i connectat a un mòdul de comunicació ocult a la samarreta, que li permetia rebre les respostes de l’examen en temps real. Es dona la circumstància que l’aspirant, tot i tenir competència oral, presentava dificultats en la comprensió lectora de la llengua espanyola.
Aquest tipus de conductes estan tipificades com a infracció molt greu a la vigent Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. Les conseqüències són una sanció econòmica de 500 euros. A més, el resultat de la prova ha estat declarat "no apte" de manera immediata i l’aspirant no es podrà presentar a noves proves durant un termini de sis mesos.
Des de l’1 de març de 2024 fins a l’actualitat, el GIAT ha intervingut un total de 20 dispositius d’intercomunicació no autoritzats utilitzats en exàmens per obtenir o recuperar permisos de conduir.
Aquest balanç és fruit de la col·laboració entre la Prefectura Provincial de Trànsit d’Astúries i el Sector de Trànsit de la Guàrdia Civil d’Astúries.
