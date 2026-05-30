Agressió entre assistents al festival neonazi que se celebra a Santa Susanna
La Policia Local de Calella ha intervingut aquesta matinada arran d’una agressió entre assistents del festival al carrer Jovara del municipi
Redacció
La Policia Local de Calella ha intervingut aquesta passada matinada per una agressió entre assistents del festival neonazi Chaos in the Sun, que se celebra en una finca privada de Santa Susanna, segons ha informat Ràdio Calella Televisió. Com que una part dels assistents al festival s’allotja aquests dies a Calella, l’agressió es va produir cap a les 00.25 hores de la matinada al carrer Jovara del municipi.
La Policia Local s’hi va desplaçar amb almenys dues patrulles i la víctima, que finalment no hauria presentat denúncia, va requerir assistència mèdica.
El festival Chaos in the Sun, que reuneix grups musicals d’extrema dreta procedents principalment del Regne Unit, el Canadà, els Estats Units, Bèlgica, Alemanya i França, va arrencar divendres i acabarà aquest dissabte, celebrat al municipi costaner per quart any consecutiu.
Dispositiu dels Mossos
Els Mossos d’Esquadra van activar des d’aquest divendres un dispositiu amb agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USC) per evitar qualsevol delicte d’odi a la via pública comès pels participants d’un festival d’ideologia d’ultradreta, que se celebra a Santa Susanna fins aquest dissabte.
Segons expliquen fonts del cos, el dispositiu es manté a la via pública perquè, en celebrar-se en una finca privada, només tenen competències fora d’aquesta.
En aquest sentit, els Mossos treballaran per “preservar els drets fonamentals” a l’espai públic, així com la seguretat i la convivència al municipi, que acull aquest festival des de fa anys.
Denúncia de la CUP
La CUP va presentar aquest dijous una denúncia als Mossos d’Esquadra contra aquest “festival nazi” en considerar que ni el consistori ni les conselleries de Territori i Interior han actuat tot i saber que l’esdeveniment no disposa dels permisos necessaris.
El diputat Dani Cornellà ha expressat la “indignació” de la CUP després de constatar, segons ell, una permissivitat intolerable amb els discursos d’odi i l’exaltació feixista.
