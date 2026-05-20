L'auto del cas Mango
Les proves que acorralen a Jonathan Andic: relliscada descartada, "odi al pare" i planificació
L’ordre de presó amb fiança d’un milió d’euros dictada contra el fill del fundador de Mango aprecia premeditació en la caiguda que va acabar amb la vida de l’empresari
L’escrit judicial també incideix en la mala relació personal que mantenien i en les contradiccions del detingut
J. G. A. | G. G.
La jutgessa de Martorell, Raquel Nieto Galván, sosté en l’ordre de presó amb fiança de Jonathan Andic que "hi ha prou indicis" per considerar-lo responsable de l’homicidi del seu pare, el fundador de Mango, Isak Andic, que va morir en caure per un barranc el 14 de desembre del 2024. De les diligències practicades es desprèn, segons recull una contundent resolució judicial, que la mort de l’empresari podria no ser accidental i que existiria "una participació activa i premeditada" per part del seu fill. Aquestes són les proves recollides pels Mossos d’Esquadra que han servit a la magistrada per dictar la seva interlocutòria i imputar formalment Jonathan Andic.
Trepitjada falsa
L’ordre de presó amb fiança assenyala, a partir de l’informe forense, que "es descarta la relliscada". A més, té en compte les conclusions de la Unitat d’Intervenció de Muntanya dels Mossos, que va efectuar diversos simulacres. Els agents van concloure que la marca que van deixar les vambes del finat "no es pot fer de manera fortuïta". "S’ha de realitzar l’acció de forma deliberada, exercint pressió a terra". En resum, una relliscada no pot, segons la seva opinió, deixar una trepitjada com la trobada al punt de caiguda.
Obsessió pels diners
Jonathan Andic va assegurar que no tenia desavinences amb el seu pare, però els missatges de WhatsApp que s’han recuperat del seu telèfon mòbil demostren "el contrari". La interlocutòria va encara més enllà i aprecia "odi al pare". El motiu principal d’aquesta mala relació és "l’obsessió que Jonathan Andic té pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida". La resolució assenyala "la manipulació emocional" de l’imputat sobre el seu progenitor "per aconseguir els seus objectius econòmics", fins al punt d’"haver verbalitzat en els seus escrits que sentia odi, rancor, idees de mort", i de culpabilitzar el seu pare de la seva situació personal.
El mòbil i la planificació
El març del 2025, tres mesos després de la mort del seu pare, Jonathan Andic es va canviar de telèfon mòbil i va esborrar el contingut de l’antic dispositiu. Aquest telèfon va desaparèixer "de manera sospitosa". Un treball exhaustiu d’informàtica forense ha permès recuperar tot el que l’ara acusat va esborrar del seu mòbil: cerques a Google, imatges i converses de WhatsApp. A partir d’aquestes dades, la interlocutòria destaca que el fill del fundador de Mango va anar tres vegades abans al lloc de l’accident mortal. En les seves declaracions, Andic havia dit que s’hi havia desplaçat una sola vegada, 15 dies abans de la mort d’Isak Andic.
Contradiccions
En les seves dues declaracions davant dels Mossos d’Esquadra i en la que va prestar aquest dimarts al jutjat, Jonathan Andic ha incorregut en diverses contradiccions sobre els fets investigats. La interlocutòria considera que aquestes versions no encaixen amb alguns dels indicis recollits durant la investigació i reforcen les sospites sobre la seva possible implicació en la mort d’Isak Andic.
