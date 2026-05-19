Traslladat al jutjat
El fill d'Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare
Els agents han traslladat Jonathan Andic als jutjats de Martorell, on està previst que presti declaració
J. G. Albalat
Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isak Andic, ha estat detingut aquest dimarts pels Mossos d'Esquadra. La policia autonòmica l’investiga per homicidi després de la mort del seu pare quan tots dos passejaven junts per la muntanya a Collbató, al Baix Llobregat, el 14 de desembre de 2024. Els agents han traslladat Jonathan Andic als jutjats de Martorell, on està previst que presti declaració.
La detenció arriba després d’una complexa investigació en què els agents han centrat les sospites en la mala relació entre pare i fill. Per això van examinar el telèfon del sospitós. Ara passarà a disposició judicial als Jutjats de Martorell, que investiguen el cas i li prendran declaració com a investigat.
