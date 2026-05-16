Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Motxilla amagada a l’EmpordàVideovigilància FigueresCiclistes altempordanesos podi internacionalReliquies Sant Pere de Rodes
instagramlinkedin

Detinguts tres policies del Canadà per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona

Els fets es van produir dimecres passat a Ciutat Vella i un dels arrestats va fugir a Palma de Mallorca

Un cotxe dels Mossos en una imatge d'arxiu

Un cotxe dels Mossos en una imatge d'arxiu / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ACN

Barcelona

Tres policies del Canadà han estat detinguts per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona, segons ha avançat 'El Periódico' i ha confirmat l'ACN de fonts policials. Els fets es van produir dimecres passat al districte de Ciutat Vella i dos dels implicats han estat arrestats pels Mossos d'Esquadra, mentre que el tercer ha estat detingut per la Guàrdia Civil després de fugir a Palma de Mallorca. Segons les primeres informacions, els tres policies canadencs -de vacances en un viatge organitzat amb altres persones- anaven al taxi amb la prostituta quan un d'ells va realitzar tocaments a la dona, que es va enfadar, es va resistir i va acabar rebent un cop de puny a la cara per part d'un segon policia.

La dona va haver de rebre atenció mèdica per un tall profund a la cella i va presentar una denúncia davant els Mossos d'Esquadra per agressió sexual i lesions. Els agents van recopilar les declaracions de diversos testimonis i es van desplaçar fins a l'allotjament dels tres policies del Canadà. A l'hotel només van trobar dos dels sospitosos i els van detenir. El primer policia, que anava de copilot al taxi i no hauria participat en l'agressió, es va resistir a la detenció i ja està en llibertat, però investigat per atemptat contra l'autoritat. El segon policia és el que hauria fet els tocaments a la dona i el jutjat de guàrdia va decretar ahir divendres el seu ingrés a la presó -eludible sota fiança- acusat d'un delicte d'agressió sexual sense penetració.

Notícies relacionades

El tercer policia canadenc, responsable del cop de puny, estava en parador desconegut i els Mossos d'Esquadra van activar l'alerta per localitzar-lo. Després de 48 hores, la Guàrdia Civil el va interceptar ahir divendres a Palma de Mallorca i va ser arrestat acusat d'un delicte de lesions. Segons 'El Periódico', va passar a disposició del Jutjat de Violència sobre la Dona número 4 de Palma, que va decretar la llibertat amb càrrecs del policia canadenc i la retirada del passaport amb una fiança de 3.000 euros.  

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
  2. Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
  3. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
  4. El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
  5. L'advocat laboralista Sebastián Ramírez: 'No entreguis la baixa voluntària, presenta l'autoacomiadament
  6. Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar
  7. Elisabeth Anglarill: 'No soc una persona esotèrica, però hi ha llocs amb els quals connectes i Empúries n'és un
  8. A partir del juliol, tots els vehicles que surtin de fàbrica hauran de tenir la preinstal·lació per comptar amb un alcoholímetre

Detinguts tres policies del Canadà per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona

Detinguts tres policies del Canadà per agredir sexualment i pegar una prostituta en un taxi a Barcelona

Acomiaden un professional de Psiquiatria del Santa Caterina de Salt després d'una investigació per assetjament sexual

Acomiaden un professional de Psiquiatria del Santa Caterina de Salt després d'una investigació per assetjament sexual

EN IMATGES | "L'últim rellotge" del Cantània arriba al Teatre El Jardí de Figueres

EN IMATGES | "L'últim rellotge" del Cantània arriba al Teatre El Jardí de Figueres

Unes obres permeten descobrir dues esglésies visigodes dels segles VII i IX al Mas Montjoi de Baix de Roses

Unes obres permeten descobrir dues esglésies visigodes dels segles VII i IX al Mas Montjoi de Baix de Roses

USTEC exigeix que ERC i Comuns condicionin els pressupostos a les peticions dels docents per resoldre el conflicte

USTEC exigeix que ERC i Comuns condicionin els pressupostos a les peticions dels docents per resoldre el conflicte

Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: "Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història"

Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: "Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història"

Recórrer 350 quilòmetres per només cinc euros: la millora del preu i l'augment d'autonomia impulsen el vehicle elèctric

Recórrer 350 quilòmetres per només cinc euros: la millora del preu i l'augment d'autonomia impulsen el vehicle elèctric
Tracking Pixel Contents