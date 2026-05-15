Estafes en línia
Alerta pel frau que suplanta Lidl amb falses ofertes per robar dades personals i bancàries
Els ciberestafadors envien falsos anuncis per missatgeria instantània
Germán González
Alerta per una nova modalitat d’estafa que pot afectar els usuaris que fan les seves compres en línia. L’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i l’Agència Catalana de Ciberseguretat han alertat d’un frau a internet que afecta la cadena de supermercats Lidl. En concret, els ciberdelinqüents insereixen anuncis fraudulents en cercadors d’internet o els envien per aplicacions de missatgeria instantània amb promocions que imiten el disseny de les de Lidl i inclouen ofertes de productes cridaners per a la llar —electrodomèstics, màquines per fer exercici o mobiliari— a preus més baixos dels habituals.
L’objectiu és atreure l’atenció dels usuaris quan fan cerques, que facin clic als anuncis falsos i redirigir-los a webs fraudulentes. Per reforçar l’engany, aquests portals copien l’estil del web de Lidl. Els estafadors incorporen missatges que generen sensació d’urgència, com avisos d’últimes unitats disponibles o descomptes a punt de finalitzar.
També poden mostrar suposades comandes recents d’altres clients, segons l’Agència Catalana de Ciberseguretat, que assegura que ho fan per transmetre confiança i pressionar la persona interessada perquè compri immediatament.
Tanmateix, l’organisme de ciberseguretat català remarca que es tracta d’una estafa: "si s’adquireix un article, no es rebrà mai a casa i les dades personals i bancàries estaran, a més, en mans dels ciberdelinqüents".
Per això també insten els usuaris a desconfiar d’ofertes amb preus excessivament baixos; a comprovar sempre que el web sigui l’oficial abans de fer una compra en línia; a no introduir dades personals ni bancàries en pàgines que generin dubtes, i a estar alerta davant anuncis patrocinats sospitosos o enllaços rebuts per missatgeria instantània.
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes dels vorals de les carreteres després de la nova ordenança viària
- Fa 6 anys que no paga lloguer per una decisió que pocs entenen: la història de l'home que viu amb un avi de 102 anys
- Carme Noguera, la dona més longeva d'Espanya als 111 anys: 'M'agradava prendre una cerveseta i fumar-nos uns cigarrets amb les meves companyes
- Rieju comença la construcció de la seva nova fàbrica a Vilamalla, prevista per al 2028
- Terra Remota: 20 anyades del prestigiós celler que van crear a l'Empordà un notari i una directora de casinos
- Recopilar l’historial mèdic de la població per estudiar com es comporten aquells que desenvolupen alzheimer: el futur predictor de la malaltia
- Una motxilla amagada a l’Empordà: un enigma que es reactiva trenta anys després, des de l’Equador
- Una dona de 61 anys planta cara al seu exmarit i aconsegueix una pensió de 1.400 euros tot i estar 24 anys sense treballar