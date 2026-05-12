Cas d'abusos
Un exdocent del Conservatori del Liceu, acusat d'enviar nus a alumnes
Dues exestudiants de música relaten presumptes tocaments dins de l’aula i que l’exprofessor va intentar fer-los un petó al seu cotxe
Una altra exalumna assegura que va rebre imatges explícites del mestre de violoncel durant la seva relació acadèmica
Alba Giraldo
Dues exalumnes del Conservatori del Liceu acusen l’exprofessor de violoncel del centre P. T. de, presumptament, haver-les enviat fotos d’ell despullat durant la seva relació acadèmica i posteriorment. A més, una d’elles i una altra exestudiant acusen l’exdocent d’haver-los fet suposats tocaments al cos a l’aula i d’haver intentat fer-los un petó al cotxe del professor fa aproximadament una dècada. El violoncel·lista ara exerceix com a president en una fundació amb un quart de segle de trajectòria que organitza cursos de música i un festival a l’estiu, continua programant concerts de prestigi i és regidor en un petit municipi de la província de Lleida.
Aquest diari s’ha posat en contacte amb l’exprofessor, que ha respost que està "summament sorprès i trist" davant aquestes acusacions. "És la primera vegada que m’arriba una informació de l’existència d’acusacions contra mi. Vaig ser professor del conservatori entre 1987 i 2025. Porto un curs retirat del conservatori. Les acusacions que esmenta no em van ser comunicades ni en el curs actual ni en anteriors cursos per part dels responsables del conservatori ni tampoc per part de l’alumnat", assegura.
El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ, va rebre la primera informació sobre aquest professor després de publicar fa gairebé un any un cas de presumptes abusos d’un altre professor del conservatori, que finalment va ser acomiadat per motius disciplinaris.
Les exestudiants han relatat a aquest diari accions molt concretes, com l’enviament de missatges "a tota hora per WhatsApp", alguns acompanyats d’imatges explícites del cos nu. El Periódico ha tingut accés a algunes. Una d’aquestes exalumnes va explicar que hauria rebut fotografies de P. T. cada vegada més explícites. "Al principi era: ‘Mira, que bonic el riu’, i eren fotos del paratge natural. Després era el riu amb ell amb roba, on deia que li agradava la natura. Però les últimes vegades ja se li veia el penis", assegura una d’aquestes exalumnes.
En una de les fotos a què ha tingut accés aquest diari es pot veure P. T. en una platja amb el cos nu i d’esquena. La va utilitzar per desitjar almenys a una de les seves alumnes un bon any, amb les paraules "Bon any" que li tapaven les natges. Una de les exalumnes assegura que, després de la insistència de l’exprofessor, ella també va acabar enviant-li fotografies. Tant l’una com l’altra asseguren que van continuar rebent fotografies explícites una vegada acabada la relació acadèmica.
Una de les dones amb qui ha parlat El Periódico diu que va comunicar verbalment la situació a un cap de departament del conservatori, que li va assegurar que ho traslladaria a la direcció, però no se sap si aquest tràmit es va acabar fent. L’alumna no va rebre mai resposta. Segons fonts del conservatori, no tenen "cap denúncia escrita de l’època en què van passar aquests suposats fets".
El setembre passat la jove va compartir el seu testimoni a través del Canal Ètic habilitat pel centre a final de curs per investigar aquest tipus de conductes. En aquell moment, ell ja no era professor, ja que va deixar d’exercir el curs passat. "Si es posa una denúncia contra algú que ja no és membre de la comunitat del Conservatori del Liceu, els procediments del canal ja no serien aplicables", matisa el centre. Aquestes tres exalumnes no han arribat a presentar denúncia davant la policia perquè volien deixar enrere el que havia passat i oblidar la relació que havien tingut amb aquest exprofessor.
Dos dels testimonis expliquen que el professor va intentar fer-los un petó al cotxe. Una precisa que, amb l’excusa que ell li volia deixar el violoncel perquè el seu no era prou bo, li va dir que entrés al vehicle. Allà va ser on hauria intentat fer-li un petó. Una altra de les joves també ha descrit una situació semblant: "Abans de començar a estudiar amb ell, quan em preparava per a les proves del conservatori, em va agafar de la cama i em va intentar fer un petó a dins el seu cotxe. Jo li vaig dir de seguida que me n’anava i vaig sortir del cotxe. Recordo que vaig pensar: ‘Això no acaba de passar’".
Aquestes dues exestudiants del Liceu afirmen que també els va fer tocaments al cos, tant a dins de les aules com a fora del centre. Una assegura que, a l’escola de música, l’exprofessor va arribar a tapar amb un drap la finestreta de la porta d’accés a l’aula. També movia el piano davant la vidriera perquè ningú pogués veure des del carrer què passava a dins.
Classes privades
L’altra jove explica que a les classes el professor s’aixecava i li tocava les cuixes i li pressionava la cama. "A més, se m’acostava per darrere i se’m posava molt a prop de l’orella". L’afectada també assegura que "la feia anar a casa seva per rebre classes privades" i que, en alguna ocasió, s’havia sentit incomodada per com la mirava.
Les exalumnes depenien de l’avaluació del professor per aprovar el curs. "No em va dir mai textualment que em suspendria per no voler fer alguna cosa, però em feia por que si no accedia a les seves demandes això tindria conseqüències", recalca una d’elles. Aquest diari ha tingut accés a un missatge en què el professor li assegurava que li posaria "les coses fàcils" en la seva carrera i li va arribar a dir que no es preocupés pel seu futur, "el màster i les classes". L’exdocent va insistir que aquest tracte no seria mai "a canvi de".
