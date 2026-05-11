Prevenció
Els policies que et busquen perquè no et suïcidis
Setze agents de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional proven de localitzar les persones que anuncien per les xarxes socials la seva intenció de suïcidar-se; han salvat 512 vides
Luis Rendueles
La dona va publicar a TikTok un vídeo anunciant que se suïcidaria. Primer enverinaria el seu fill i després es mataria ella. Va publicar fins i tot una imatge del gas que utilitzaria. Quan els policies van tirar a terra la porta de casa seva, ella i el seu fill eren ja a terra, inconscients, però encara vius. És un dels 514 casos de persones que van anunciar la seva "intenció suïcida" per xarxes socials i van ser localitzats pels dos grups integrats a la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional.
L’any passat, els 16 agents van identificar i van localitzar 162 "persones amb voluntat suïcida" per evitar que es matessin. D’aquests, 23 eren menors d’edat. Aquest any ja hi ha 90 casos en tot just quatre mesos (gairebé cinc anuncis de suïcidi a la setmana). La xifra no deixa de créixer des que aquests agents van començar la feina, l’any 2018. "Són com a persones que estan a sobre d’un pont dient que es tiraran. La nostra feina és evitar-ho, protegir les seves vides", explica la inspectora en cap Miriam.
Paraules clau
L’avís arriba gairebé sempre des de plataformes com TikTok, Facebook o Instagram. Algú ha penjat un vídeo, una història, un text amb imatges explicant el que farà: matar-se. "Hi ha una sèrie de key words o paraules clau que fan saltar les alertes de l’algoritme", expliquen els agents. Quan això passa, l’algoritme avisa. Es posa en marxa una cadena que inclou la Interpol i, en els casos espanyols, arriba a la Policia Nacional.
"Amb les dades que envia la plataforma, nosaltres busquem aquesta persona, provem d’identificar-la, localitzar-la, parlar amb ella... ", explica la Virginia, la cap d’un dels grups antisuïcidi de la Policia. És una feina contra rellotge i els que anuncien el seu suïcidi no solen identificar-se ni mostrar el rostre, ni tan sols la ciutat o el poble on viuen. Els agents consulten bases de dades, entren en els perfils d’aquest possible suïcida, busquen els seus amics a les xarxes socials, la geolocalització... Qualsevol imatge, qualsevol pista serveix per arribar a aquesta persona abans que es llevi la vida.
Uniforme d’institut
"De vegades ens pot ser útil veure que aquesta persona ha posat una ressenya d’un restaurant d’una ciutat a les xarxes socials. O que hi hagi una imatge seva amb una samarreta d’un equip de futbol, un uniforme d’un institut...". La identificació pot ser molt complicada. "Hem de recórrer a imaginació, en cada cas l’estratègia per arribar a ells pot ser diferent", explica l’Óscar, l’inspector que dirigeix l’altre grup antisuïcides.
Recorden un cas que els va resultar molt complicat. Van rebre l’avís que una nena havia anunciat el seu suïcidi penjant un vídeo a TikTok. No se li veia la cara, tot i que portava posada una samarreta d’un equip de voleibol. "Buscàvem una noia i no la trobàvem. Al final va resultar que la noia estava transicionant, s’havia canviat el nom i ara tenia nom de noi. Ens va costar una mica més de temps, però arribem", recorden.
Intents previs
Quan la persona que ha anunciat que se suïcidarà ja està identificada, els policies han d’arribar a ella. "De vegades és millor parlar amb la seva família, altres vegades no. Depèn del cas, cal triar la manera d’acostar-te". Els investigadors comproven si hi ha intents previs de suïcidi, alguna denúncia per altres assumptes, si aquesta persona viu sola...
Després trien la manera d’abordar-la. N’hi pot haver prou amb una trucada de telèfon, amb comprovar que no està sola, que hi ha algú amb ella. A vegades, els policies es converteixen en ciutadans anònims que contesten per xarxes aquests missatges desesperats. "De vegades li escrivim des d’un perfil que nosaltres hem creat, i els diem que no estan sols...". En els casos més complexos s’envia una patrulla a la casa.
Els menors d'edat
Entre el 70 i el 80 % dels avisos que reben són anuncis reals i seriosos de suïcidi. Molts, cada vegada més, són de menors d’edat. La inspectora Virginia afirma que "fins i tot en casos que poden semblar menys greus, si rasques surten problemes d’assetjament, de família, fins i tot delictes...". I recorda el cas d’una nena que va anunciar el seu suïcidi després d’estar sent xantatge sexualment per un assetjador. Hi van aconseguir arribar i van detenir l’individu.
Hi ha alguns casos, molt pocs, en els quals els anuncis suïcides són frívols, gent que busca publicitat, protagonisme i que els donin likes a les xarxes socials. "En alguns àmbits de les xarxes socials, el suïcidi dona likes", adverteixen els policies. "Nosaltres pensem que fins i tot en aquests casos que poden semblar frívols hi ha alguna cosa darrere, pot ser que hi hagi patiment", matisen.
Falses alarmes
El mateix algoritme de les plataformes dona peu, de vegades, a falses alarmes. "És una cosa mecànica, l’algoritme no pensa", explica la inspectora Virginia. Els tres investigadors recorden alguns d’aquests missatges que l’algoritme va interpretar com anuncis de suïcidi: Una noia va escriure: "No puc suportar-ho més, m’arrencaré el coll", però simplement tenia faringitis. Una altra va anunciar a TikTok: "Em penjaré de la barra". Els policies van comprovar ben aviat que, en realitat era una noia fent dominades al gimnàs...
L’inspector Óscar destaca que encara hi ha moltes "falses creences" sobre el suïcidi. "Les persones que anuncien el seu suïcidi no volen cridar l’atenció, ni busquen protagonisme. En realitat són persones que estan patint molt. Només volen deixar de patir. Però de vegades no troben cap altra manera que suïcidar-se".
Dues vegades
Aquests 16 policies només van arribar tard dues vegades dels 514 casos que han investigat. Les recorden amb nitidesa. Un va ser materialment impossible: "Un senyor va programar el missatge anunciant el seu suïcidi perquè es publiqués a Facebook quan ja s’hagués mort. Va voler que una altra persona coneguda se sentís culpable de la seva mort".
L’altre rescat fallit va ser el d'un jove amb problemes amb les drogues. La inspectora Virginia recorda que "ell havia posat un missatge amb xeringues, culleretes... Vam fer tot el possible, però una persona que li havia donat diners ens va enganyar".
De València a Galícia
Malgrat això, els agents van aconseguir rastrejar la pista del suïcida, que havia viatjat des del País Valencià fins a Galícia. "Vam arribar fins a alguns taxistes que l’havien portat a diversos hostals a Vigo. Arribem fins al penúltim hostal on va estar...", recorden. En el següent, l’home es va suïcidar.
A Espanya se suïciden unes 4.000 persones a l’any. Gairebé tres mil d’aquests casos són homes. No obstant això, el nombre d’avisos o d’anuncis suïcides a les xarxes socials és semblant entre els sexes. El suïcidi no és un delicte, induir o animar un altre fer-ho sí que ho és. Però els investigadors de la Unitat Central de Ciberdelinqüència tenen clara la importància del seu treball: "Protegir la vida és una de les missions més importants de la policia".
