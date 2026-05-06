Apunyalament mortal a Finestrelles
La víctima del crim d'Esplugues, una dona "riallera" que va arribar fa un any de la Xina i era sòcia d'un restaurant a Barcelona
La investigació ha descartat el mòbil gihadista i apunta que l’agressor, amb problemes mentals, va poder atacar a l’atzar
Gerardo Santos
La víctima del brutal apunyalament de dissabte passat a Esplugues de Llobregat sortia de casa seva, al barri de Finestrelles, per dirigir-se al restaurant on treballava quan l’agressor va acabar amb la seva vida, a pocs metres de la parada d’autobús que havia d’agafar. Només era el tercer dia que es desplaçava fins a l’establiment, situat a la ciutat de Barcelona i del qual era sòcia des de feia poc temps, juntament amb altres persones que, com ella, també eren d’origen xinès.
La víctima, que hauria complert els 42 anys d’aquí a uns mesos, havia emigrat des de la Xina feia tot just un any i no havia viscut en cap altre país. "Feia just un any que era aquí i estava aprenent castellà", recordaven després del minut de silenci que es va fer aquest dilluns davant de l’Ajuntament d’Esplugues. Els seus socis del restaurant l’havien animat a venir a Barcelona per treballar amb ells. I expliquen que havia triat viure a Finestrelles perquè es considera una zona segura.
José Luis Pardo, veí del barri que va intentar socórrer la víctima i també va ser agredit per l’assassí, reconeix que fa dies que no dorm: "La sensació de no haver pogut salvar la seva vida és terrible, et deixa emocionalment molt tocat". Admet que no la coneixia personalment —"és difícil en un barri com aquest, sense comerços ni restauració, si no vius al mateix bloc", puntualitza—, però coneix els pròxims de la víctima i els ha acompanyat en tot moment des del dia del crim. Explica que la recorden com una persona "molt agradable i riallera". "En totes les fotos que ensenyen se la veu sempre somrient", declara.
"Els amics no entenen per què una persona mata una altra sense motivació aparent, no paren de preguntar-se per què ha passat", relata Pardo, que troba "incomprensible" que en un país que "es diu segur" puguin passar fets com aquest.
Fonts pròximes a la investigació, que encara continua sota secret de sumari, asseguren que la víctima no portava cap identificació a sobre quan va ser assassinada i apunten que l’agressor va poder triar la dona a l’atzar.
Tràmits complexos
Fonts de l’Ajuntament d’Esplugues expliquen que, en coordinació amb una cosina de la víctima, s’està duent a terme un "seguiment constant per oferir atenció psicològica" als seus coneguts, així com "acompanyament" per efectuar els tràmits pertinents, ja sigui la repatriació del cadàver o bé el viatge a Espanya de familiars.
Més enllà de la seva cosina i d’una íntima amiga que viu en una població del Vallès, la víctima no disposava de llaços familiars directes al país: "Els pares són més grans, el pare no pot venir, és a la Xina, i necessiten realitzar tràmits perquè viatgi a Espanya", advertien els amics de la morta.
La cosina ha demanat veure el cos de la víctima. Es tracta, explica Pardo, d’"el que a Espanya es consideraria una cosina tercera, però que a la Xina té molta més importància que aquí". Però aquí el fet que no sigui una familiar directa fa més difícils i lents uns tràmits ja complexos per la barrera idiomàtica. "Demanen que tot això es faci tan fàcil com sigui possible, se senten enfonsats i impotents".
Aquest dimecres està previst que els amics de la víctima es reuneixin amb tècnics municipals per prosseguir els tràmits i per decidir si accepten l’oferta d’ajuda psicològica que l’Ajuntament els ha brindat. Així mateix, el consistori ha convocat per a aquest dimecres una reunió amb l’associació de veïns del barri de Finestrelles. Els veïns de la zona, que continuen consternats pel brutal assassinat, reclamen més patrulles de la policia recorrent els seus carrers poc transitats.
