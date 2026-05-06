Successos
Els Mossos denuncien dues dones per simular robatoris violents per cobrar l'assegurança
EFE
Els Mossos d’Esquadra han denunciat dues dones com a presumptes autores de delictes de simulació de delicte i estafa després d’haver fingit ser víctimes d’assalts violents a Castelldefels, al Baix Llobregat, quan en realitat els haurien robat per descuit en establiments i restaurants. L'objectiu de les denunciades era rebre indemnitzacions de les seves companyies asseguradores, segons han assenyalat els Mossos aquest dimecres en un comunicat.
El primer cas va començar arran de la denúncia d'una de les dones, que assegurava haver estat víctima d'un robatori violent el passat 29 de març a Castelldefels.
La dona, a qui van sostreure la seva bossa de mà, va reclamar posteriorment a la seva asseguradora que cobrís l'import dels objectes robats, amb un valor aproximat de 800 euros, detalla la Unitat d'Investigació de la comissaria de Gavà, al Baix Llobregat, que ha assumit l'estudi del cas.
Les investigacions dels agents van determinar que els fets no van succeir com la dona els havia relatat, ja que la denunciant havia estat víctima d'un furt per descuit i sense violència a l'interior d'un restaurant, sosté la comunicació dels Mossos, que la van denunciar aleshores per un delicte d'estafa.
En el segon cas, una altra dona va denunciar haver estat víctima d'un robatori violent al municipi de Castelldefels per part d'un jove que circulava amb patinet, denúncia a la qual va aportar un informe mèdic de lesions per donar “versemblança” al seu relat, apunten els Mossos.
Tot i això, la investigació policial va concloure que els fets reals consistien en un furt dins d'un establiment, per la qual cosa els Mossos van denunciar la dona per delictes de simulació de delicte i estafa.
La policia recorda en el seu comunicat que la simulació de delictes amb l'objectiu de cobrar d'asseguradores té conseqüències penals i que generen un malbaratament de recursos públics.
