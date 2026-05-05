Mor un motorista en una col·lisió amb un camió a l’AP-7

Camions circulen per l’AP-7 a l’altura del Papiol. / Joan Cortadellas

Redacció

Un motorista ha mort aquest dimarts al migdia en un sinistre viari al punt quilomètric 162 de l’autopista AP-7, al Papiol, al Baix Llobregat, en sentit Girona. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), s’ha produït una col·lisió per encalç entre una motocicleta i un camió per causes que s’estan investigant.

Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 13.43 hores. Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima mortal, 35 persones han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, 16 de les quals són motoristes.

Aquest mateix dimarts, un accident entre dos camions, també a l’AP-7, ha obligat a tallar dos carrils a l’altura de Sant Cugat. S’acumulen 10 quilòmetres de retencions des de Martorell i cues a la B-23, de Molins de Rei al Papiol, per enllaçar amb l’AP-7 en sentit nord.

El Servei Català de Trànsit recorda que el SIAVT (Servei d’Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit) està a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d’orientació i informació sobre els tràmits posteriors al sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S’hi pot contactar a través del telèfon gratuït 900 100 268 i del web victimestransit.gencat.cat.

