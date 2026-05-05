Apunyalament mortal a Finestrelles
L’assassí de la dona d’Esplugues ja va ser detingut a Burgos per atrinxerar-se en un castell amb pedres
El sospitós va protagonitzar aquell dia diversos incidents, llançant pedres a veïns i policies
El tribunal d’instància d’Esplugues ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança
Guillem Sánchez
L’assassí de la dona d’Esplugues de Llobregat ja va ser detingut per la Policia Local de Burgos després de protagonitzar diversos incidents en aquesta ciutat el 2022, segons les fonts consultades per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l’EMPORDÀ. Aquell dia, l’homicida d’Esplugues va llançar pedres a ciutadans i policies, els va amenaçar amb un pal i va acabar enfilant-se a una de les torres del castell de la ciutat, on es va atrinxerar fins que, envoltat per agents, es va rendir. L’home, que aquest dimarts ha passat a disposició judicial, no té més antecedents a Espanya, país al qual va arribar el 2007, i tampoc consta que a Catalunya hagués protagonitzat, fins aquest dissabte, cap altre incident similar al de Burgos.
Aquest dimarts, el tribunal d’instància d’Esplugues ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per a l’agressor. Se li imputen els delictes d’assassinat, homicidi en grau de temptativa, lesions, amenaces greus i danys. L’investigat només ha contestat a preguntes del seu advocat.
Els Mossos d’Esquadra creuen que aquest home, de 37 anys i nascut al Marroc, va atacar amb gran violència la víctima, una veïna de 41 anys que no coneixia, perquè patia un problema de salut mental. Segons les fonts consultades per aquest diari, consta que el sospitós, després de Burgos, va estar vivint un temps a Almeria. I que fa poc, tot i que es desconeix exactament quan, es va instal·lar a Catalunya, on, pel que sembla, havia aconseguit una feina de planxista en un taller mecànic.
Malgrat que alguns veïns d’Esplugues afirmen haver-lo vist rondar per la zona de l’atac, el barri de Finestrelles, al costat de l’hospital Sant Joan de Déu, a la policia local d’aquest municipi no li consta cap incident relacionat amb aquest home. Les mateixes fonts municipals, a més, aclareixen que no està empadronat a Esplugues ni residia en aquesta localitat.
Pendents del telèfon mòbil
Els Mossos d’Esquadra no investiguen aquest assassinat com un atac gihadista. Tal com va explicar la consellera d’Interior, Núria Parlón, els indicis assenyalen que l’assassí estava molt alterat i, de moment, es treballa amb la hipòtesi que és un malalt mental, però no un terrorista. Per aquest motiu, el detingut no ha sigut reclamat per l’Audiència Nacional, òrgan judicial encarregat d’instruir casos de terrorisme, i els Mossos d’Esquadra mantenen el cas en mans de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) i no de la Comissaria General d’Informació. Tot pot canviar en funció de com avancin les indagacions.
En els pròxims dies, els Mossos d’Esquadra continuaran obtenint més informació del sospitós i, sobretot, podran submergir-se en el seu telèfon mòbil per revisar amb qui parlava i quines van ser les seves últimes recerques. En funció d’aquest contingut, remarquen fonts policials, el cas podria ser reenfocat d’una altra manera. Si es trobés un vincle amb algun captador gihadista, es comprovés que consumia propaganda gihadista o es detectés qualsevol indici sòlid que el vinculés amb la causa islamista, els òrgans que instrueixen aquesta causa per assassinat canviarien.
De moment, insisteixen les fonts policials, tot sembla indicar que l’home patia un brot. Un episodi d’alteració que recorda, tot i que sense el desenllaç tràgic d’aquest dissabte, el que va passar el 10 d’agost del 2022 a Burgos.
Despullat amb pedres i pals
La Policia Local de Burgos el va arrestar per quatre delictes: alteració greu de l’ordre públic, amenaces, desobediència i atemptat contra agents de l’autoritat. Segons un comunicat de la Policia Local, del qual es van fer ressò mitjans locals com El Diario de Burgos, l’assassí d’Esplugues va protagonitzar diversos aldarulls aquell dia.
Cap a les tres de la tarda, l’home va haver de ser expulsat d’"un local d’activitat religiosa" del carrer Eduardo Martínez del Campo. El Periódico ha contactat amb dos responsables de dos locals d’aquestes característiques, un dels quals ja està tancat, però cap recorda l’incident.
Després d’aquell primer episodi, agents municipals el van acompanyar a un menjador social per calmar-lo, però va resultar en va. Una hora més tard, la Policia Local va rebre un segon avís quan l’home, "despullat", es va acostar perillosament a cotxes que circulaven per la carretera que condueix cap al Castell de Burgos.
Quan els agents van arribar, l’home els va rebre amb un pal i llançant-los pedres. Després, va fugir. Cap a les nou de la nit, el vigilant del castell va avisar que havia pujat a una de les torres i que estava llançant pedres a qui s’acostés. Els policies, armats amb escuts, el van envoltar i van aconseguir que es rendís.
Segons el comunicat de la Policia Local, l’home va proferir crits de caràcter religiós. El cas, però, no va tenir cap transcendència i també va semblar més vinculat a un problema de salut mental del detingut.
