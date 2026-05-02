Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festival PereladaCàritas Alt EmpordàFundació DalíAmber Heard Empordà
instagramlinkedin

Crema un paller amb 172 bales de palla a Castelló d’Empúries

Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers

Vehicle de Bombers de la Generalitat

Vehicle de Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Núria León

Un incendi ha afectat de matinada aquest dissabte un paller situat a Castelló d’Empúries, a tocar de la C-260, a l’alçada del quilòmetre 34,8.

L’avís s’ha rebut a les 00.20 hores, quan s’ha alertat que fumejava una coberta perquè hi havia un foc que afectava les bales de palla de l’interior. Fins al lloc s’hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers.

Notícies relacionades

Les flames han afectat únicament la palla emmagatzemada i no han arribat a una altra nau situada en paral·lel. L’extinció, segons han explicat els bombers, ha estat lenta i laboriosa, ja que s’ha hagut de fer servir maquinària pesada per remoure la palla i separar les bales. El foc s’ha donat per extingit a les 4.47 hores. En total, han cremat 172 bales de palla.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Preocupació davant l''homologació massiva' de títols de metges estrangers: les escoles demanen un examen extra de competències clíniques
  2. La 'festa' dels jugadors del Barça a la Costa Brava: iot, paella i un arriscat Joan Garcia
  3. Adeu a la balisa V-16 obligatòria abans de l'1 de gener: 'No serà exigible la seva connectivitat amb els sistemes de detecció
  4. Aquests són els supermercats que obren l'1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya
  5. Les pediatres de Vall d'Hebron que van atendre el nadó maltractat veuen 'molt poc probable' que les seves lesions anals fossin per restrenyiment
  6. La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
  7. Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
  8. Cadaqués i el Port de la Selva acullen la 21a Trobada Tintinaire de Catalunya tot recordant la figura de Joaquim Ventalló, traductor de Tintín al català

Crema un paller amb 172 bales de palla a Castelló d’Empúries

Crema un paller amb 172 bales de palla a Castelló d’Empúries

Quatre detinguts per segrestar i agredir greument un home a l'Alt Empordà a finals dels 2025

Quatre detinguts per segrestar i agredir greument un home a l'Alt Empordà a finals dels 2025

El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes

El camí de ronda de Roses estrena nou aspecte amb millores que celebren veïns i turistes

Raphinha i Bernal tornen per al penúltim esforç

Raphinha i Bernal tornen per al penúltim esforç

Vicky López, migcampista del Barça: "Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça"

Vicky López, migcampista del Barça: "Quan em vaig acostar més a Déu va ser al venir aquí, al Barça"

Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament des de principi de curs

Educació registra 1.865 possibles casos d'assetjament des de principi de curs

El Sabadell culmina la venda de TSB al Santander per 3.300 M€

El Sabadell culmina la venda de TSB al Santander per 3.300 M€

La química de rock, poesia i deliri de la qual va néixer El Último de la Fila

La química de rock, poesia i deliri de la qual va néixer El Último de la Fila
Tracking Pixel Contents