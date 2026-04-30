Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Festival PereladaCàritas Alt EmpordàFundació DalíAmber Heard Empordà
instagramlinkedin

Successos

Begoña Gómez denunciarà Vito Quiles per assetjament i una agressió en una cafeteria

L’agitador ultra va increpar la dona del president del Govern a l'interior d'un negoci de Madrid

L'enfrontament entre Vito Quiles y Begoña Gómez. / X

Iván Gil

Madrid

Begoña Gómez denunciarà l’agitador ultra Vito Quiles per assetjament. La suposada agressió a la dona del president del Govern, Pedro Sánchez, s’hauria produït en un local privat, concretament en una cafeteria de Madrid.

Segons fonts coneixedores, Vito Quiles no hauria permès que sortís del local. Les mateixes fonts qualifiquen de "violència masclista" les desqualificacions que hauria proferit contra la dona del cap de l’Executiu i contra les persones que l’acompanyaven.

L’influencer ultra va penjar un vídeo a les xarxes socials en què manifestava: "Em trobo la dona de Pedro Sánchez i m’agredeixen en preguntar-li per la seva corrupció".

"L’odi que sembra Vito Quiles està finançat pel PP i els seus socis de Vox", va reaccionar el PSOE a les xarxes socials. El partit conclou que "la violència i el masclisme tenen nom i cognoms". "Feixistes moderns", titllen altres fonts.

Quiles ja va ser imputat per presumptes delictes contra la intimitat, per revelació de domicili, i assetjament comesos contra l’exministra socialista i actual presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor.

Causes obertes

Així mateix, va ser processat en una altra causa per injúries i calúmnies contra el secretari general de l’associació de consumidors Facua, Rubén Sánchez. La jutge va veure indicis suficients en els missatges i vídeos objecte de la investigació amb l’objectiu de "vexar, ofendre i vilipendiar".

El periodista Javier Ruiz també va denunciar públicament aquesta setmana un nou episodi d’assetjament per part de l’ultra Vito Quiles. El presentador de Mañaneros 360, de TVE, va compartir el 27 d’abril unes imatges gravades des de dins de l’església de San Antón, a Madrid, on havia anat per participar en un acte literari al costat del pare Ángel i Missatgers de la Pau.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents