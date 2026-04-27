Multa de 200 euros per no portar la V-19 als conductors amb matrícules "L" i "M"
Els vehicles matriculats el 2022 hauran de passar la seva primera inspecció tècnica el 2026
Mariona Carol
Els turismes i motocicletes matriculats el 2022 hauran de sotmetre’s a la seva primera Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) el 2026, quan es compleixin quatre anys des de la seva matriculació. Això afecta principalment les matrícules compreses entre LVV i MDF.
El calendari orientatiu d’inspeccions queda distribuït així:
- Gener: LVV – LWD.
- Març: LWR – LXD.
- Juny: LYJ – LYZ.
- Setembre: LZZ – MBN.
- Desembre: MCR – MDF.
AEMA-ITV recorda que la ITV, l’etiqueta de la qual és la V-19, és una eina essencial per garantir que els vehicles circulen en condicions òptimes de seguretat i compleixen els estàndards mediambientals. En el cas dels turismes, la inspecció és obligatòria als quatre anys, després cada dos anys fins als deu i, a partir d’aleshores, anualment, encara que el vehicle no s’utilitzi.
L’associació subratlla que es tracta d’una mesura "clau" per reduir riscos a la carretera, ja que permet detectar fallades mecàniques o de seguretat abans que provoquin un sinistre. Segons les seves estimacions, si tots els vehicles que no passen la ITV obligatòria la superessin, es podrien salvar 353 vides addicionals a l’any.
Madrid, entre les comunitats amb la ITV més econòmica
El preu mitjà de la ITV a la Comunitat de Madrid se situa en 34,20 euros, una de les xifres més baixes del país, davant dels 43,75 euros de mitjana nacional, segons un estudi de l’OCU.
Les diferències entre comunitats poden arribar als 29 euros, en funció del territori i del tipus de vehicle. Les inspeccions més cares es registren a Ceuta, el País Basc i Cantàbria, on superen els 53 euros, mentre que les més econòmiques es troben a Andalusia, Extremadura i Madrid.
El cost també varia segons la motorització:
- Cotxes elèctrics: menys de 40 euros.
- Gasolina: 44 euros de mitjana nacional.
- Híbrids: 51 euros.
- Dièsel: 50,71 euros de mitjana nacional.
A Madrid, els preus són inferiors a la mitjana: 34,20 euros per a gasolina i elèctrics, 42,73 euros per a dièsel i 36,45 euros per a motocicletes.
L’OCU atribueix aquestes diferències al model de gestió de les estacions: concessions públiques i privades a la majoria de comunitats, concessions totalment privades a Castella i Lleó, Madrid i Múrcia, i titularitat pública a Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana i Extremadura.
