Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines

Els bombers han fet quatre sortides entre dissabte a la nit i diumenge de matinada per diferents accidents a la carretera

Imatge de recurs dels Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Arxiu

Núria León

Jornada accidentada a les carreteres de la demarcació de Girona que han registrat diverses incidències de trànsit en les darreres hores, amb diversos ferits i afectacions a la circulació.

A Tossa de Mar, una persona ha resultat ferida en un accident a la GI-682, al punt quilomètric 21, al voltant de les 23.33 h. Un cotxe va trencar el càrter i va provocar un vessament d’oli a la calçada. Una motocicleta que va passar posteriorment al lloc de l'accident va relliscar i va bolcar. El motorista ferit va ser traslladat a l’Hospital de Blanes. Hi va intervenir una dotació de Bombers.

A Garrigàs, a l’AP-7 (km 4,9 en sentit Barcelona), una furgoneta va bolcar cap a les 6.42 h i va ocupar el carril esquerre. El conductor, que ja era fora del vehicle en arribar els serveis d’emergència, va resultar ferit menys greu i va ser evacuat a l’Hospital Trueta. En aquest cas hi van intervenir dues dotacions.

A Sant Ferriol, dues persones van resultar ferides lleus en un accident a les 5.56 h a la C-66. Un vehicle va bolcar completament i va quedar ocupant un dels dos carrils de la via. Els ferits van ser traslladats a l’Hospital Trueta i hi van treballar tres dotacions d’emergència.

A la C-26, a Borrassà, un tràiler va patir un petit incendi quan se li van bloquejar els dos eixos posteriors cap a les 20.56 h. El conductor va poder apartar el camió en un pàrquing i no es van registrar ferits. Fins al lloc hi van anar dues dotacions de bombers.

