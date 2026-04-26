Inmaculada Andrés, mare de Leticia Rosino: “La meva filla és al cementiri i el seu assassí sortirà de la presó”
J.A. Gil
Inmaculada Andrés, nascuda el 1963 a la localitat zamorana de Sesnández, visita el cementiri cada dia. “Vaig a tocar una pedra freda. És la manera d’estar en contacte amb ella”, diu. La setmana passada, juntament amb altres cinc famílies amb víctimes assassinades per menors, van lliurar al Congrés dels Diputats 130.000 signatures. Unes 26.000 les va recollir ella a Zamora durant vuit anys després de la violació i assassinat de la seva filla Leticia Rosino. Una a una, explica. “Però tant se valen 50 com 130.000 signatures”, es pregunta, i alhora interpel·la els representants polítics: “Per què no escolten les famílies? Això no és política”. Ella va entregar la seva capsa de signatures per finestreta. La resta van ser en línia.
Inmaculada és una dona àgil i somrient, de parla viva i ininterrompuda. Sembla forta. “No és així. Si grates una mica, de seguida apareixeran les llàgrimes. El dolor va per dins”, adverteix. És conscient del caràcter espinós de reclamar un enduriment de les penes per a menors que han comès delictes de màxima gravetat i afirma creure en la reinserció, però assenyala la gran varietat de matisos que hi ha i defensa la seva posició amb la força d’una mare.
El 3 de maig, l’autor de la violació i mort de Leticia Rosino sortirà de la presó. La Plaça Major de Tábara acollirà un acte de record. Inmaculada llegirà un manifest: “El dia 3 farà 8 anys que vam enterrar la Leticia, el mateix dia que ell sortirà de la presó. És el meu regal del Dia de la Mare”, explica amb un somriure que no amaga l’amargor. En aquesta entrevista parla de la seva lluita per aconseguir que la Llei del Menor endureixi les penes en casos com el de l’assassí de la seva filla: “Vuit anys de presó no són suficients”, conclou.
Unió i mobilització a les xarxes
Inmaculada descriu que la recollida de signatures per exigir una reforma de la Llei del Menor ha estat un procés “llarg, complicat i dolorós”. Explica que va començar immediatament després del crim, amb manifestacions i signatures físiques que ella mateixa recollia “una a una”, cosa que implicava relatar el seu cas diàriament. La creació de la Fundació Leticia Rosino va permetre continuar la iniciativa en considerar que la legislació vigent era insuficient per respondre a delictes de màxima gravetat. L’aparició de nous casos i la mobilització a les xarxes socials van facilitar la unió de diverses famílies i el lliurament conjunt de més de 130.000 signatures al Congrés.
Andrés detalla que ella sola va reunir 26.000 signatures físiques, però subratlla que el nombre total és irrellevant davant l’objectiu de ser escoltats. Considera “vergonyós” que les famílies hagin de recórrer a aquest mecanisme per reclamar canvis legislatius i denuncia que els delictes greus comesos per menors són freqüents, tot i que molts no transcendeixen per la protecció legal de la seva identitat.
La mare de Leticia sosté que una vida no pot equivaldre a vuit anys d’internament, que va ser la condemna imposada a l’autor del crim, ampliada per la violació. Recorda que el jove tenia 16 anys quan va assassinar la seva filla i sortirà en llibertat amb 24, mentre que Leticia “és al cementiri”. Per això, afirma que en delictes d’assassinat i violació comesos per menors s’hauria d’aplicar la presó permanent revisable, que sí que contempla la llei, i expressa que, en la seva opinió, la pena justa seria la cadena perpètua, tot i reconèixer que aquesta no existeix en l’ordenament jurídic espanyol.
Andrés assegura que cap institució li ha informat oficialment del recorregut penitenciari de l’autor del crim. Explica que, per vies informals, va saber que va passar pel centre de menors de Zambrana i posteriorment per la presó de Topas, des d’on va ser traslladat a un altre centre del nord per motius de seguretat. Tampoc ha rebut confirmació oficial de la seva excarceració, tot i que sap que es produirà en complir els vuit anys de condemna.
"Impotència i ràbia"
La notícia de la imminent llibertat del condemnat li va generar impotència i “ràbia”. Descriu que el dol és permanent i que l’absència de la seva filla continua present en cada objecte i espai de la seva vida quotidiana. Assegura que, malgrat el pas del temps, la pèrdua continua sent irreparable i que la vida familiar va quedar marcada per sempre.
Abans de l’assassinat, Andrés coneixia la Llei del Menor de manera superficial i no imaginava que delictes tan greus poguessin comportar penes tan reduïdes. Considera que la societat ha canviat en 20 anys i que la llei no s’ha adaptat a una realitat en què observa un increment de violacions i agressions comeses per menors. Tot i que creu en la reinserció per a delictes lleus, sosté que no es pot aplicar de la mateixa manera a crims com l’assassinat i la violació.
Andrés afirma que no pot confiar en informes favorables sobre l’evolució de l’autor del crim, ja que no té manera de saber si el seu penediment és autèntic o fingit. Expressa que li agradaria que el jove reflexionés sobre el dany causat i que fins i tot pogués demanar perdó, tot i que considera que en aquest cas seria difícil que això tingués un valor reparador.
La mare de Leticia critica que, en vuit anys, cap institució estatal s’hagi posat en contacte amb ella per oferir suport psicològic, jurídic o social. Reclama que el Govern i el Ministeri de Justícia escoltin les famílies afectades abans d’abordar una reforma de la Llei del Menor i que es diferenciïn clarament els diferents tipus de delictes comesos per menors, des de l’assetjament escolar fins als homicidis.
Després d’entregar les signatures al Congrés, Andrés considera que ara correspon als partits “asseure’s i arribar a un acord”. Retreu que les decisions legislatives depenguin d’interessos partidistes i reclama que, en aquest cas, s’actuï pensant en la societat i en la gravetat dels fets. Defensa que la unió de les famílies i de la ciutadania és essencial per impulsar canvis i donar visibilitat a un problema que, segons afirma, pot afectar qualsevol persona.
