Successos
Mor una persona electrocutada a la línia R4 de Rodalies
La circulació entre les estacions de Martorell i l'Hospitalet de Llobregat ha estat restablerta poc després d’haver estat tallada arran de la mort d’una persona que ha patit una descàrrega elèctrica
Xavi Espinosa
Un tràgic incident ha provocat la interrupció del servei a la línia R4 de Rodalies entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat, a la província de Barcelona. Segons la informació facilitada per Adif, una persona ha mort després de patir una descàrrega elèctrica. La companyia ferroviària ha explicat que, després dels fets, els trens aniran recuperant progressivament els seus horaris habituals.
Retencions durant la matinada
Cap a les 6.30 hores del matí, Adif ha comunicat que la circulació ferroviària havia quedat suspesa entre Cornellà i Castellbisbal. El motiu assenyalat ha estat la presència d’un cadàver a la zona de les vies.
El succés, ocorregut a primera hora d’aquest divendres, ha obligat a aturar completament el servei en aquest tram de la línia R4. La situació ha generat afectacions importants per als usuaris que depenen d’aquesta connexió diària.
Des de Rodalies han confirmat que l’incident estava relacionat amb la mort d’una persona que ha rebut una descàrrega elèctrica a la infraestructura ferroviària.
En un missatge difós a les 6.23 hores a X, Rodalies ha informat que els trens no podien circular entre Martorell Central i l'Hospitalet a causa de la presència d’un cos a les vies.
Aproximadament mitja hora més tard, a les 6.51 hores, s’ha notificat que el servei havia estat restablert entre totes dues estacions afectades.
No obstant això, les autoritats han advertit que la normalització del trànsit ferroviari no seria immediata i que els retards podrien superar els 20 minuts de mitjana durant les primeres hores després de la represa.
- Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: 'Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles
- Un pare denuncia que la seva filla amb diabetis ha estat mesos sense poder anar al menjador escolar per manca de recursos
- El SEPE et pot retirar el subsidi per a majors de 52 anys per tenir diners estalviats
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a retornar la pensió als jubilats que treballin sense avisar
- Aliança Catalana anuncia el seu candidat a Figueres
- Figueres crea un centenar de places d'aparcament en dues zones de la ciutat
- Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
- Jaume Roures torna al negoci audiovisual i compra la productora de 'Crims'