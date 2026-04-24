Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Filla amb diabetisSant Jordi a l'EmpordàClub d'Escacs FigueresPatrimoni vinyaRecomanacions llibres Sant Jordi
instagramlinkedin

Successos

Mor una persona electrocutada a la línia R4 de Rodalies

La circulació entre les estacions de Martorell i l'Hospitalet de Llobregat ha estat restablerta poc després d’haver estat tallada arran de la mort d’una persona que ha patit una descàrrega elèctrica

Rodalies.

Rodalies. / ACN

Xavi Espinosa

Un tràgic incident ha provocat la interrupció del servei a la línia R4 de Rodalies entre Martorell i l'Hospitalet de Llobregat, a la província de Barcelona. Segons la informació facilitada per Adif, una persona ha mort després de patir una descàrrega elèctrica. La companyia ferroviària ha explicat que, després dels fets, els trens aniran recuperant progressivament els seus horaris habituals.

Retencions durant la matinada

Cap a les 6.30 hores del matí, Adif ha comunicat que la circulació ferroviària havia quedat suspesa entre Cornellà i Castellbisbal. El motiu assenyalat ha estat la presència d’un cadàver a la zona de les vies.

El succés, ocorregut a primera hora d’aquest divendres, ha obligat a aturar completament el servei en aquest tram de la línia R4. La situació ha generat afectacions importants per als usuaris que depenen d’aquesta connexió diària.

Des de Rodalies han confirmat que l’incident estava relacionat amb la mort d’una persona que ha rebut una descàrrega elèctrica a la infraestructura ferroviària.

En un missatge difós a les 6.23 hores a X, Rodalies ha informat que els trens no podien circular entre Martorell Central i l'Hospitalet a causa de la presència d’un cos a les vies.

Aproximadament mitja hora més tard, a les 6.51 hores, s’ha notificat que el servei havia estat restablert entre totes dues estacions afectades.

No obstant això, les autoritats han advertit que la normalització del trànsit ferroviari no seria immediata i que els retards podrien superar els 20 minuts de mitjana durant les primeres hores després de la represa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents